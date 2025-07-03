https://ria.ru/20250703/prodazhi--2026884476.html

Продажи новых электромобилей в первом полугодии упали на 57 процентов

Продажи новых электромобилей в первом полугодии упали на 57 процентов - РИА Новости, 03.07.2025

Продажи новых электромобилей в первом полугодии упали на 57 процентов

Продажи новых электромобилей в России по итогам января-июня 2025 года упали на 57% в годовом выражении и составили 4 778 штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T10:34:00+03:00

2025-07-03T10:34:00+03:00

2025-07-03T10:34:00+03:00

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019501102_0:118:3222:1930_1920x0_80_0_0_4c6a33b019a9e5a5e904c566175d0661.jpg

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Продажи новых электромобилей в России по итогам января-июня 2025 года упали на 57% в годовом выражении и составили 4 778 штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Рынок новых электромобилей составил 4 778 штук (-57% относительно аналогичного периода 2024 года – 11 154 штук)", - говорится в сообщении. Отмечается, что доля электромобилей, изготовленных в Российской Федерации, составила 23%, что на 5 процентных пунктов больше, чем в первом полугодии 2024 года.

https://ria.ru/20250619/gosduma-2023754125.html

https://ria.ru/20250618/atom-2023650388.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, экономика