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Продажи новых электромобилей в первом полугодии упали на 57 процентов
Продажи новых электромобилей в первом полугодии упали на 57 процентов - РИА Новости, 03.07.2025
Продажи новых электромобилей в первом полугодии упали на 57 процентов
Продажи новых электромобилей в России по итогам января-июня 2025 года упали на 57% в годовом выражении и составили 4 778 штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T10:34:00+03:00
2025-07-03T10:34:00+03:00
2025-07-03T10:34:00+03:00
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Продажи новых электромобилей в России по итогам января-июня 2025 года упали на 57% в годовом выражении и составили 4 778 штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Рынок новых электромобилей составил 4 778 штук (-57% относительно аналогичного периода 2024 года – 11 154 штук)", - говорится в сообщении. Отмечается, что доля электромобилей, изготовленных в Российской Федерации, составила 23%, что на 5 процентных пунктов больше, чем в первом полугодии 2024 года.
https://ria.ru/20250619/gosduma-2023754125.html
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, экономика
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия, Экономика
Продажи новых электромобилей в первом полугодии упали на 57 процентов
Минпромторг: продажи новых электромобилей в РФ в I полугодии упали на 57%