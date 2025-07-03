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Продажи новых электромобилей в первом полугодии упали на 57 процентов - РИА Новости, 03.07.2025
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10:34 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/prodazhi--2026884476.html
Продажи новых электромобилей в первом полугодии упали на 57 процентов
Продажи новых электромобилей в первом полугодии упали на 57 процентов - РИА Новости, 03.07.2025
Продажи новых электромобилей в первом полугодии упали на 57 процентов
Продажи новых электромобилей в России по итогам января-июня 2025 года упали на 57% в годовом выражении и составили 4 778 штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T10:34:00+03:00
2025-07-03T10:34:00+03:00
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
экономика
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Продажи новых электромобилей в России по итогам января-июня 2025 года упали на 57% в годовом выражении и составили 4 778 штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Рынок новых электромобилей составил 4 778 штук (-57% относительно аналогичного периода 2024 года – 11 154 штук)", - говорится в сообщении. Отмечается, что доля электромобилей, изготовленных в Российской Федерации, составила 23%, что на 5 процентных пунктов больше, чем в первом полугодии 2024 года.
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, экономика
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия, Экономика
Продажи новых электромобилей в первом полугодии упали на 57 процентов

Минпромторг: продажи новых электромобилей в РФ в I полугодии упали на 57%

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭлектромобиль
Электромобиль - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Продажи новых электромобилей в России по итогам января-июня 2025 года упали на 57% в годовом выражении и составили 4 778 штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
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"Рынок новых электромобилей составил 4 778 штук (-57% относительно аналогичного периода 2024 года – 11 154 штук)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доля электромобилей, изготовленных в Российской Федерации, составила 23%, что на 5 процентных пунктов больше, чем в первом полугодии 2024 года.
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