https://ria.ru/20250703/primore-2026853205.html

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за жары

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за жары - РИА Новости, 03.07.2025

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за жары

Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 3-8 июля из-за жаркой погоды, во многих районах температура будет достигать 37 градусов, сообщает... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T04:34:00+03:00

2025-07-03T04:34:00+03:00

2025-07-03T04:34:00+03:00

общество

приморский край

владивосток

примгидромет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/113825/87/1138258779_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_a19794c611bd223b0886bdae3c013e4f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 3-8 июля из-за жаркой погоды, во многих районах температура будет достигать 37 градусов, сообщает Примгидромет. "В период 3-8 июля на значительной территории Приморского края ожидается установление аномально жаркой погоды", - говорится в сообщении. Синоптики предупреждают об аномальном повышении температуры: показатели среднесуточных значений будут выше нормы минимум на 7 градусов. Прогнозируется период экстремальной жары - три дня и более температура будет достигать 37 градусов в большинстве районов, а на юге края - 35 градусов. Штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды в этом году пришлось на 24-28 июня. Двадцать седьмого июня 2025 года во Владивостоке был установлен новый температурный рекорд, синоптики зафиксировали плюс 31,4 градуса по Цельсию, что превысило предыдущий рекорд на эту дату, установленный в 1970 году.

https://ria.ru/20250228/primore-2002091958.html

приморский край

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, приморский край, владивосток, примгидромет