https://ria.ru/20250703/primore-2026853205.html
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за жары
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за жары - РИА Новости, 03.07.2025
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за жары
Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 3-8 июля из-за жаркой погоды, во многих районах температура будет достигать 37 градусов, сообщает... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T04:34:00+03:00
2025-07-03T04:34:00+03:00
2025-07-03T04:34:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 3-8 июля из-за жаркой погоды, во многих районах температура будет достигать 37 градусов, сообщает Примгидромет. "В период 3-8 июля на значительной территории Приморского края ожидается установление аномально жаркой погоды", - говорится в сообщении. Синоптики предупреждают об аномальном повышении температуры: показатели среднесуточных значений будут выше нормы минимум на 7 градусов. Прогнозируется период экстремальной жары - три дня и более температура будет достигать 37 градусов в большинстве районов, а на юге края - 35 градусов. Штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды в этом году пришлось на 24-28 июня. Двадцать седьмого июня 2025 года во Владивостоке был установлен новый температурный рекорд, синоптики зафиксировали плюс 31,4 градуса по Цельсию, что превысило предыдущий рекорд на эту дату, установленный в 1970 году.
https://ria.ru/20250228/primore-2002091958.html
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общество, приморский край, владивосток, примгидромет
Общество, Приморский край, Владивосток, Примгидромет
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за жары
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды