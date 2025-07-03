Представитель Курбангалеевой* обжаловал прекращение производства по ее иску
Представитель Курбангалеевой обжаловал прекращение ее иска к Роскомнадзору
CC BY 4.0 / Tatarstan.ru (cropped) / House on the PatriarchsФарида Курбангалеева* (внесена в список террористов и экстремистов)
CC BY 4.0 / Tatarstan.ru (cropped) / House on the Patriarchs
Фарида Курбангалеева* (внесена в список террористов и экстремистов). Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Представитель бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* (признана в РФ иностранным агентом) обжаловал прекращение производства по ее иску к Роскомнадзору, который она подавала из-за замедления YouTube на территории Российской Федерации, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы.
"Подана жалоба от представителя административного истца на итоговое определение", - сказал собеседник агентства.
Как ранее стало известно в ходе разбирательства, Курбангалеева*, являясь владельцем YouTube-канала, обратилась с иском в суд, посчитав, что ее права на подачу и распространение информации были нарушены по причине того, что Роскомнадзор замедлил работу видеохостинга, а зрители, находящиеся в России, не могут смотреть публикуемый ей контент.
Представитель ответчика в заседании указывал на необходимость прекратить производство по административному делу, поскольку, по его словам, именно в отношении канала Курбангалеевой* никаких решений не принималось, а речь идет о самом видеохостинге.
В конце июня прошлого года Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов, до этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Бывшую телеведущую обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Она объявлена в международный розыск.
Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года.
Замоскворецкий суд столицы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента ее фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации.
* Иноагент, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга