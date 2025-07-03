https://ria.ru/20250703/predstavitel-2026847089.html

Представитель Курбангалеевой* обжаловал прекращение производства по ее иску

Представитель Курбангалеевой* обжаловал прекращение производства по ее иску - РИА Новости, 03.07.2025

Представитель Курбангалеевой* обжаловал прекращение производства по ее иску

Представитель бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* (признана в РФ иностранным агентом) обжаловал прекращение производства по ее иску к Роскомнадзору,... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T01:57:00+03:00

2025-07-03T01:57:00+03:00

2025-07-03T01:58:00+03:00

россия

москва

прага

фарида курбангалеева

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

youtube

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Представитель бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* (признана в РФ иностранным агентом) обжаловал прекращение производства по ее иску к Роскомнадзору, который она подавала из-за замедления YouTube на территории Российской Федерации, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. "Подана жалоба от представителя административного истца на итоговое определение", - сказал собеседник агентства. Как ранее стало известно в ходе разбирательства, Курбангалеева*, являясь владельцем YouTube-канала, обратилась с иском в суд, посчитав, что ее права на подачу и распространение информации были нарушены по причине того, что Роскомнадзор замедлил работу видеохостинга, а зрители, находящиеся в России, не могут смотреть публикуемый ей контент. Представитель ответчика в заседании указывал на необходимость прекратить производство по административному делу, поскольку, по его словам, именно в отношении канала Курбангалеевой* никаких решений не принималось, а речь идет о самом видеохостинге. В конце июня прошлого года Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов, до этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Бывшую телеведущую обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Она объявлена в международный розыск. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года. Замоскворецкий суд столицы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента ее фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации. Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.* Иноагент, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ria.ru/20250701/mosgorsud-2026428318.html

https://ria.ru/20250604/sud-2020769399.html

https://ria.ru/20250530/delo-2019926055.html

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россия, москва, прага, фарида курбангалеева, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)