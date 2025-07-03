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Представитель Курбангалеевой* обжаловал прекращение производства по ее иску - РИА Новости, 03.07.2025
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01:57 03.07.2025 (обновлено: 01:58 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/predstavitel-2026847089.html
Представитель Курбангалеевой* обжаловал прекращение производства по ее иску
Представитель Курбангалеевой* обжаловал прекращение производства по ее иску - РИА Новости, 03.07.2025
Представитель Курбангалеевой* обжаловал прекращение производства по ее иску
Представитель бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* (признана в РФ иностранным агентом) обжаловал прекращение производства по ее иску к Роскомнадзору,... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T01:57:00+03:00
2025-07-03T01:58:00+03:00
россия
москва
прага
фарида курбангалеева
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
youtube
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Представитель бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* (признана в РФ иностранным агентом) обжаловал прекращение производства по ее иску к Роскомнадзору, который она подавала из-за замедления YouTube на территории Российской Федерации, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. "Подана жалоба от представителя административного истца на итоговое определение", - сказал собеседник агентства. Как ранее стало известно в ходе разбирательства, Курбангалеева*, являясь владельцем YouTube-канала, обратилась с иском в суд, посчитав, что ее права на подачу и распространение информации были нарушены по причине того, что Роскомнадзор замедлил работу видеохостинга, а зрители, находящиеся в России, не могут смотреть публикуемый ей контент. Представитель ответчика в заседании указывал на необходимость прекратить производство по административному делу, поскольку, по его словам, именно в отношении канала Курбангалеевой* никаких решений не принималось, а речь идет о самом видеохостинге. В конце июня прошлого года Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов, до этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Бывшую телеведущую обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Она объявлена в международный розыск. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года. Замоскворецкий суд столицы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента ее фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации. Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.* Иноагент, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ria.ru/20250701/mosgorsud-2026428318.html
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россия, москва, прага, фарида курбангалеева, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Москва, Прага, Фарида Курбангалеева, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), YouTube, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Представитель Курбангалеевой* обжаловал прекращение производства по ее иску

Представитель Курбангалеевой обжаловал прекращение ее иска к Роскомнадзору

CC BY 4.0 / Tatarstan.ru (cropped) / House on the PatriarchsФарида Курбангалеева* (внесена в список террористов и экстремистов)
Фарида Курбангалеева* (внесена в список террористов и экстремистов) - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
CC BY 4.0 / Tatarstan.ru (cropped) / House on the Patriarchs
Фарида Курбангалеева* (внесена в список террористов и экстремистов). Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Представитель бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* (признана в РФ иностранным агентом) обжаловал прекращение производства по ее иску к Роскомнадзору, который она подавала из-за замедления YouTube на территории Российской Федерации, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы.
"Подана жалоба от представителя административного истца на итоговое определение", - сказал собеседник агентства.
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Как ранее стало известно в ходе разбирательства, Курбангалеева*, являясь владельцем YouTube-канала, обратилась с иском в суд, посчитав, что ее права на подачу и распространение информации были нарушены по причине того, что Роскомнадзор замедлил работу видеохостинга, а зрители, находящиеся в России, не могут смотреть публикуемый ей контент.
Представитель ответчика в заседании указывал на необходимость прекратить производство по административному делу, поскольку, по его словам, именно в отношении канала Курбангалеевой* никаких решений не принималось, а речь идет о самом видеохостинге.
В конце июня прошлого года Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов, до этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Бывшую телеведущую обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Она объявлена в международный розыск.
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Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года.
Замоскворецкий суд столицы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента ее фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации.
Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.
* Иноагент, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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РоссияМоскваПрагаФарида КурбангалееваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)YouTubeФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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