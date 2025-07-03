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Лесной пожар в пригороде Стамбула тушат почти 700 человек - РИА Новости, 03.07.2025
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20:37 03.07.2025 (обновлено: 20:46 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/pozhar-2027048959.html
Лесной пожар в пригороде Стамбула тушат почти 700 человек
Лесной пожар в пригороде Стамбула тушат почти 700 человек - РИА Новости, 03.07.2025
Лесной пожар в пригороде Стамбула тушат почти 700 человек
Лесной пожар в стамбульском пригороде Силиври тушат почти 700 человек и семь самолетов, эвакуированы жители 50 домов, сообщили власти провинции Стамбул. РИА Новости, 03.07.2025
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СТАМБУЛ, 3 июл - РИА Новости. Лесной пожар в стамбульском пригороде Силиври тушат почти 700 человек и семь самолетов, эвакуированы жители 50 домов, сообщили власти провинции Стамбул. Пожар в пригороде турецкого мегаполиса Силиври начался в среду в 15.00 (время совпадает с мск). Губернатор провинции Давут Гюль сообщил, что в связи с пожаром задержан один человек - предположительно, пожар начался после того, как разожженный мужчиной костер для шашлыка перекинулся на лес. "В тушении пожара участвуют семь самолетов, три вертолета ... 56 пожарных машин и 691 человек", - сообщили власти провинции в пресс-релизе. "В связи с пожаром эвакуированы жители 50 домов в районе Чанта", - сообщили власти. По их данным, огонь уничтожил порядка 100 гектаров леса. В Стамбуле дневная температура держится у отметки в 28 градусов, наблюдается сильный северный ветер с порывами до 40 километров в час. Еще один пожар возник в среду в стамбульском районе Султангази, его удалось потушить за несколько часов. Более 50 тысяч граждан эвакуированы в трех турецких провинциях из-за масштабных лесных пожаров, сообщил в понедельник министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Правоохранительные органы в Турции ранее задержали 17 человек по подозрению в причастности к возникновению лесных пожаров, сообщил министр юстиции Йылмаз Тунч.
https://ria.ru/20250702/pozhar-2026817305.html
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в мире, стамбул, турция
В мире, Стамбул, Турция
Лесной пожар в пригороде Стамбула тушат почти 700 человек

Лесной пожар под Стамбулом тушат почти 700 человек, эвакуированы жители 50 домов

© Getty Images / AnadoluЛесной пожар в стамбульском пригороде Силиври. 3 июля 2025
Лесной пожар в стамбульском пригороде Силиври. 3 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Getty Images / Anadolu
Лесной пожар в стамбульском пригороде Силиври. 3 июля 2025
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СТАМБУЛ, 3 июл - РИА Новости. Лесной пожар в стамбульском пригороде Силиври тушат почти 700 человек и семь самолетов, эвакуированы жители 50 домов, сообщили власти провинции Стамбул.
Пожар в пригороде турецкого мегаполиса Силиври начался в среду в 15.00 (время совпадает с мск). Губернатор провинции Давут Гюль сообщил, что в связи с пожаром задержан один человек - предположительно, пожар начался после того, как разожженный мужчиной костер для шашлыка перекинулся на лес.
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"В тушении пожара участвуют семь самолетов, три вертолета ... 56 пожарных машин и 691 человек", - сообщили власти провинции в пресс-релизе.
"В связи с пожаром эвакуированы жители 50 домов в районе Чанта", - сообщили власти.
По их данным, огонь уничтожил порядка 100 гектаров леса.
В Стамбуле дневная температура держится у отметки в 28 градусов, наблюдается сильный северный ветер с порывами до 40 километров в час.
Еще один пожар возник в среду в стамбульском районе Султангази, его удалось потушить за несколько часов.
Более 50 тысяч граждан эвакуированы в трех турецких провинциях из-за масштабных лесных пожаров, сообщил в понедельник министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Правоохранительные органы в Турции ранее задержали 17 человек по подозрению в причастности к возникновению лесных пожаров, сообщил министр юстиции Йылмаз Тунч.
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