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Лесной пожар в пригороде Стамбула тушат почти 700 человек

Лесной пожар в пригороде Стамбула тушат почти 700 человек - РИА Новости, 03.07.2025

Лесной пожар в пригороде Стамбула тушат почти 700 человек

Лесной пожар в стамбульском пригороде Силиври тушат почти 700 человек и семь самолетов, эвакуированы жители 50 домов, сообщили власти провинции Стамбул. РИА Новости, 03.07.2025

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СТАМБУЛ, 3 июл - РИА Новости. Лесной пожар в стамбульском пригороде Силиври тушат почти 700 человек и семь самолетов, эвакуированы жители 50 домов, сообщили власти провинции Стамбул. Пожар в пригороде турецкого мегаполиса Силиври начался в среду в 15.00 (время совпадает с мск). Губернатор провинции Давут Гюль сообщил, что в связи с пожаром задержан один человек - предположительно, пожар начался после того, как разожженный мужчиной костер для шашлыка перекинулся на лес. "В тушении пожара участвуют семь самолетов, три вертолета ... 56 пожарных машин и 691 человек", - сообщили власти провинции в пресс-релизе. "В связи с пожаром эвакуированы жители 50 домов в районе Чанта", - сообщили власти. По их данным, огонь уничтожил порядка 100 гектаров леса. В Стамбуле дневная температура держится у отметки в 28 градусов, наблюдается сильный северный ветер с порывами до 40 километров в час. Еще один пожар возник в среду в стамбульском районе Султангази, его удалось потушить за несколько часов. Более 50 тысяч граждан эвакуированы в трех турецких провинциях из-за масштабных лесных пожаров, сообщил в понедельник министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Правоохранительные органы в Турции ранее задержали 17 человек по подозрению в причастности к возникновению лесных пожаров, сообщил министр юстиции Йылмаз Тунч.

https://ria.ru/20250702/pozhar-2026817305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стамбул, турция