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В Тамбовской области три человека погибли при возгорании на предприятии

В Тамбовской области три человека погибли при возгорании на предприятии - РИА Новости, 03.07.2025

В Тамбовской области три человека погибли при возгорании на предприятии

Три человека погибли после возгорания на одном из предприятий в Котовске Тамбовской области, сообщил врио губернатора Евгений Первышов в Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T07:41:00+03:00

2025-07-03T07:41:00+03:00

2025-07-03T08:36:00+03:00

происшествия

тамбовская область

котовск

евгений первышов

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Три человека погибли после возгорания на одном из предприятий в Котовске Тамбовской области, сообщил врио губернатора Евгений Первышов в Telegram-канале."Как доложил глава Котовска Алексей Плахотников, в ночь на 3 июля произошло возгорание на одном из предприятий города", — написал он.Погибли трое сотрудников, еще три человека пострадали, двух из них госпитализировали. Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь, подчеркнул глава региона.По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение технологических процессов. Спасатели оперативно локализовали возгорание.

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тамбовская область

котовск

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происшествия, тамбовская область, котовск, евгений первышов