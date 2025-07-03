https://ria.ru/20250703/pozhar--2026862880.html

В Красноярском крае потушили пожар на свалке отходов лесопиления

В Красноярском крае потушили пожар на свалке отходов лесопиления - РИА Новости, 03.07.2025

В Красноярском крае потушили пожар на свалке отходов лесопиления

Пожар на свалке отходов лесопиления в Лесосибирске в Красноярском крае, где огонь распространился на 6 тысячах "квадратов", полностью ликвидирован, сообщает... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T08:09:00+03:00

2025-07-03T08:09:00+03:00

2025-07-03T10:58:00+03:00

красноярский край

лесосибирск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 3 июл - РИА Новости. Пожар на свалке отходов лесопиления в Лесосибирске в Красноярском крае, где огонь распространился на 6 тысячах "квадратов", полностью ликвидирован, сообщает краевой главк МЧС. "В 8.05 (4.05 мск) пожар в Лесосибирске полностью ликвидирован. Предварительная причина - самовозгорание веществ и материалов (щепы)", - говорится в сообщении. В среду краевой главк МЧС сообщал, что пожар произошел в районе улицы Южный Промышленный Узел. Из-за ветра и высокой горючей нагрузки огонь быстро распространился на площадь 6000 "квадратов" отдельными очагами. На месте работали 10 единиц техники и 29 человек.

https://ria.ru/20250702/pozhar-2026768241.html

красноярский край

лесосибирск

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красноярский край, лесосибирск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия