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В Красноярском крае потушили пожар на свалке отходов лесопиления
В Красноярском крае потушили пожар на свалке отходов лесопиления - РИА Новости, 03.07.2025
В Красноярском крае потушили пожар на свалке отходов лесопиления
Пожар на свалке отходов лесопиления в Лесосибирске в Красноярском крае, где огонь распространился на 6 тысячах "квадратов", полностью ликвидирован, сообщает... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T08:09:00+03:00
2025-07-03T08:09:00+03:00
2025-07-03T10:58:00+03:00
красноярский край
лесосибирск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 3 июл - РИА Новости. Пожар на свалке отходов лесопиления в Лесосибирске в Красноярском крае, где огонь распространился на 6 тысячах "квадратов", полностью ликвидирован, сообщает краевой главк МЧС. "В 8.05 (4.05 мск) пожар в Лесосибирске полностью ликвидирован. Предварительная причина - самовозгорание веществ и материалов (щепы)", - говорится в сообщении. В среду краевой главк МЧС сообщал, что пожар произошел в районе улицы Южный Промышленный Узел. Из-за ветра и высокой горючей нагрузки огонь быстро распространился на площадь 6000 "квадратов" отдельными очагами. На месте работали 10 единиц техники и 29 человек.
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красноярский край, лесосибирск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Красноярский край, Лесосибирск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Красноярском крае потушили пожар на свалке отходов лесопиления
Пожар на свалке отходов лесопиления в Красноярском крае полностью ликвидирован