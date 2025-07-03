https://ria.ru/20250703/poteri-2026852474.html
Оценены потери Азербайджана от утраты российского рынка
Оценены потери Азербайджана от утраты российского рынка - РИА Новости, 03.07.2025
Оценены потери Азербайджана от утраты российского рынка
Азербайджанский бизнес при утрате российского рынка может потерять почти 1,2 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T04:08:00+03:00
2025-07-03T04:08:00+03:00
2025-07-03T09:55:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Азербайджанский бизнес при утрате российского рынка может потерять почти 1,2 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade. При этом Россия поставляет в Азербайджан всего 0,8% своего экспорта. Ранее на этой неделе депутат национального собрания Азербайджана Расим Мусабеков заявил изданию Minval о приостановлении переговоров между Москвой и Баку по ряду крупных совместных экономических проектов.По итогам прошлого года Азербайджан экспортировал товаров на 26,6 миллиарда долларов. Из них почти 1,2 миллиарда, или 4,4 процента, пришлись на поставки в Россию. По сравнению с 2023 годом азербайджанский в Россию упал на 1,5 процента, а общий — на пятую часть. В то же время российский экспорт за 2024 год, по данным Банка России, составил 433,1 миллиарда долларов. Из них на поставки в Азербайджан пришлось лишь 0,8 процента — 3,6 миллиарда долларов. Это на 15 процентов больше, чем год назад. При этом по итогам 2024 года на Россию в азербайджанском экспорте пришлись максимальные значения с 2020 года, а Азербайджана в российском достигла исторического максимума.
https://ria.ru/20250702/azerbajdzhan-2026743645.html
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экономика, азербайджан, россия, оон
Экономика, Азербайджан, Россия, ООН
Оценены потери Азербайджана от утраты российского рынка
Азербайджан может потерять 1,2 миллиарда долларов при утрате рынка России
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Азербайджанский бизнес при утрате российского рынка может потерять почти 1,2 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade.
При этом Россия поставляет в Азербайджан всего 0,8% своего экспорта.
Ранее на этой неделе депутат национального собрания Азербайджана
Расим Мусабеков заявил изданию Minval о приостановлении переговоров между Москвой и Баку по ряду крупных совместных экономических проектов.
По итогам прошлого года Азербайджан экспортировал товаров на 26,6 миллиарда долларов. Из них почти 1,2 миллиарда, или 4,4 процента, пришлись на поставки в Россию. По сравнению с 2023 годом азербайджанский в Россию упал на 1,5 процента, а общий — на пятую часть.
В то же время российский экспорт за 2024 год, по данным Банка России, составил 433,1 миллиарда долларов. Из них на поставки в Азербайджан пришлось лишь 0,8 процента — 3,6 миллиарда долларов. Это на 15 процентов больше, чем год назад.
При этом по итогам 2024 года на Россию в азербайджанском экспорте пришлись максимальные значения с 2020 года, а Азербайджана в российском достигла исторического максимума.