"Халявы больше не будет". Пентагон нанес удар по ВСУ
Вашингтон перекрыл поставки ключевых вооружений Киеву
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaРакетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight
Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Белый дом приостановил поставки некоторых ключевых видов оружия Украине. Утверждают, что решение принято в интересах армии США. За три года снабжения ВСУ Пентагон значительно израсходовал собственные запасы. Чтобы их восполнить, потребуется немало времени. О том, чего лишили киевский режим и как это скажется на фронте, — в материале РИА Новости.
После инвентаризации
Как сообщает телеканал NBC, это распоряжение министра обороны Пита Хегсета. После инвентаризации армейских складов выяснилось, что многого не хватает. С февраля 2022-го Вашингтон отправил Киеву 73 пакета военной помощи на десятки миллиардов долларов в рамках программы Presidential Drawdown Authority (PDA) — непосредственно из арсеналов Вооруженных сил США. Теперь эту программу притормозили. "Пришла пора поставить интересы Америки на первое место", — пояснил Хегсет.
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине
По данным Politico, Пентагон особо беспокоит то, что американские военные слишком интенсивно используют средства ПВО против хуситов в Йемене. Предварительное решение придержать часть военной помощи, обещанной Украине еще при администрации Джо Байдена, приняли в начале июня. За это выступал заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это так: "Чем меньше оружия поставляется Киеву, тем ближе окончание СВО". В Минобороны Украины, в свою очередь, отметили, что пока от американцев официальной информации не поступало. Между тем The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что киевские власти были застигнуты врасплох.
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США
Замглавы украинского МИД Марьяна Беца подчеркнула критическую важность передачи ранее выделенных оборонных пакетов — с особым акцентом на усиление ПВО. Любые задержки или промедление с поддержкой оборонных возможностей ВСУ лишь усугубляют конфликт, а не прокладывают путь к миру, считают в Киеве.
Без ПВО и артиллерии
Прежде всего Украина лишится зенитных ракет PAC-3 для ЗРК Patriot. Это, пожалуй, самый дорогой расходник ВСУ. Одна стоит порядка четырех миллионов долларов. В США выпускают около 500 штук в год. Учитывая, что они нужны всем, а не только неплатежеспособной Украине, сворачивание поставок было лишь вопросом времени. Вдобавок львиную долю американских ЗУР израсходовал Израиль в ходе 12-дневной войны с Ираном. Пентагон не может пожертвовать всеми имеющимися запасами боекомплекта.
Дефицит ракет для Patriot серьезно ослабит ПВО Украины. Это, по сути, единственный ЗРК в распоряжении ВСУ, способный перехватывать баллистику. Кроме того, именно "Патриоты" представляют главную угрозу для основных рабочих лошадок тактической авиации ВКС России — истребителей-бомбардировщиков Су-34. Теперь они смогут бить вглубь территории противника, не опасаясь зенитного противодействия. Частота и эффективность ударов по тыловым объектам инфраструктуры ВСУ повысится.
Кроме того, на паузу поставили передачу 155-миллиметровых снарядов — главного артиллерийского калибра ВСУ. В особо жаркие дни расход достигает десяти тысяч. В США производят 50-60 тысяч в месяц. В планах — нарастить до 100 тысяч, однако неясно, когда удастся выйти на такой уровень. Для сравнения: у России, по оценкам американских специалистов, аналогичный показатель превышает 250 тысяч. Очевидно, что сейчас у Пентагона в приоритете пополнение собственных запасов на случай конфликта с Китаем.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военный с 155-миллиметровым снарядом
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военный с 155-миллиметровым снарядом
ВСУ придется экономить. Это, несомненно, скажется на способности наносить огневое поражение как в оборонительных, так и в наступательных операциях, однако вряд ли существенно повлияет на общую обстановку. Украинская армия давно делает ставку на FPV-дроны и тяжелые мультироторные коптеры-бомбардировщики, которые на отдельных участках действуют даже не вместе с артиллерией, а вместо нее.
Дефицит GMLRS
Прекращаются поставки реактивных снарядов M30 и M31 GMLRS, входящих в боекомплект американских систем залпового огня HIMARS, которые с высокой точностью бьют по целям на удалении до 85 километров. Эти РСЗО — наиболее опасный и эффективный продукт военной промышленности США в распоряжении ВСУ. Российской армии долгое время не удавалось уничтожить ни одну установку. Их мобильности хватало, чтобы отстреляться и немедленно покинуть огневую позицию.
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince BisardАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Однако управляемые боеприпасы для HIMARS достаточно сложны в производстве — за год с заокеанских конвейеров сходит не более десяти тысяч единиц. В Пентагоне неоднократно указывали, что собственные запасы GMLRS серьезно просели из-за помощи Киеву. Без такого оружия ВСУ лишатся возможности наносить ракетные удары по российским тылам и логистике. И это одно из немногих средств дальнего поражения ВСУ, еще способное добивать до Донецка.
Кроме того, под нож пошли переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и ракеты "воздух — воздух" AIM. "Стингеры" включали практически в каждый пакет. Вместе с тем закупать их Пентагон прекратил еще в нулевые, поскольку вооруженные силы были оснащены ими по максимуму. В связи с отсутствием заказов компания "Рейтеон" свернула производство. В арсеналах оставалось десять-двенадцать тысяч единиц. Сколько сейчас — неизвестно, но явно недостаточно, поскольку "Стингеры" — основное войсковое средство ПВО американской армии.
AIM (вероятно, AIM-120) предназначены для ЗРК средней дальности NASAMS. На днях разработчик этой системы, норвежский концерн Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), объявил о запуске военного производства в интересах Украины на своей территории. Теоретически это сможет частично восполнить дефицит, однако когда — непонятно. Пока же украинской ПВО придется перейти на голодный паек.
Конечно, приостановка поставок ключевых боеприпасов не приведет к немедленному краху ВСУ. Но проблемы киевскому режиму гарантированы. Нехватка средств ПВО позволит России полностью реализовать превосходство в воздухе. И фронт станет двигаться гораздо быстрее.