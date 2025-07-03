https://ria.ru/20250703/postavki-2026759097.html

"Халявы больше не будет". Пентагон нанес удар по ВСУ

"Халявы больше не будет". Пентагон нанес удар по ВСУ - РИА Новости, 03.07.2025

"Халявы больше не будет". Пентагон нанес удар по ВСУ

Белый дом приостановил поставки некоторых ключевых видов оружия Украине. Утверждают, что решение принято в интересах армии США. За три года снабжения ВСУ... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T08:00:00+03:00

2025-07-03T08:00:00+03:00

2025-07-03T08:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Белый дом приостановил поставки некоторых ключевых видов оружия Украине. Утверждают, что решение принято в интересах армии США. За три года снабжения ВСУ Пентагон значительно израсходовал собственные запасы. Чтобы их восполнить, потребуется немало времени. О том, чего лишили киевский режим и как это скажется на фронте, — в материале РИА Новости.После инвентаризацииКак сообщает телеканал NBC, это распоряжение министра обороны Пита Хегсета. После инвентаризации армейских складов выяснилось, что многого не хватает. С февраля 2022-го Вашингтон отправил Киеву 73 пакета военной помощи на десятки миллиардов долларов в рамках программы Presidential Drawdown Authority (PDA) — непосредственно из арсеналов Вооруженных сил США. Теперь эту программу притормозили. "Пришла пора поставить интересы Америки на первое место", — пояснил Хегсет.По данным Politico, Пентагон особо беспокоит то, что американские военные слишком интенсивно используют средства ПВО против хуситов в Йемене. Предварительное решение придержать часть военной помощи, обещанной Украине еще при администрации Джо Байдена, приняли в начале июня. За это выступал заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это так: "Чем меньше оружия поставляется Киеву, тем ближе окончание СВО". В Минобороны Украины, в свою очередь, отметили, что пока от американцев официальной информации не поступало. Между тем The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что киевские власти были застигнуты врасплох.Замглавы украинского МИД Марьяна Беца подчеркнула критическую важность передачи ранее выделенных оборонных пакетов — с особым акцентом на усиление ПВО. Любые задержки или промедление с поддержкой оборонных возможностей ВСУ лишь усугубляют конфликт, а не прокладывают путь к миру, считают в Киеве.Без ПВО и артиллерииПрежде всего Украина лишится зенитных ракет PAC-3 для ЗРК Patriot. Это, пожалуй, самый дорогой расходник ВСУ. Одна стоит порядка четырех миллионов долларов. В США выпускают около 500 штук в год. Учитывая, что они нужны всем, а не только неплатежеспособной Украине, сворачивание поставок было лишь вопросом времени. Вдобавок львиную долю американских ЗУР израсходовал Израиль в ходе 12-дневной войны с Ираном. Пентагон не может пожертвовать всеми имеющимися запасами боекомплекта.Дефицит ракет для Patriot серьезно ослабит ПВО Украины. Это, по сути, единственный ЗРК в распоряжении ВСУ, способный перехватывать баллистику. Кроме того, именно "Патриоты" представляют главную угрозу для основных рабочих лошадок тактической авиации ВКС России — истребителей-бомбардировщиков Су-34. Теперь они смогут бить вглубь территории противника, не опасаясь зенитного противодействия. Частота и эффективность ударов по тыловым объектам инфраструктуры ВСУ повысится.Кроме того, на паузу поставили передачу 155-миллиметровых снарядов — главного артиллерийского калибра ВСУ. В особо жаркие дни расход достигает десяти тысяч. В США производят 50-60 тысяч в месяц. В планах — нарастить до 100 тысяч, однако неясно, когда удастся выйти на такой уровень. Для сравнения: у России, по оценкам американских специалистов, аналогичный показатель превышает 250 тысяч. Очевидно, что сейчас у Пентагона в приоритете пополнение собственных запасов на случай конфликта с Китаем.ВСУ придется экономить. Это, несомненно, скажется на способности наносить огневое поражение как в оборонительных, так и в наступательных операциях, однако вряд ли существенно повлияет на общую обстановку. Украинская армия давно делает ставку на FPV-дроны и тяжелые мультироторные коптеры-бомбардировщики, которые на отдельных участках действуют даже не вместе с артиллерией, а вместо нее.Дефицит GMLRSПрекращаются поставки реактивных снарядов M30 и M31 GMLRS, входящих в боекомплект американских систем залпового огня HIMARS, которые с высокой точностью бьют по целям на удалении до 85 километров. Эти РСЗО — наиболее опасный и эффективный продукт военной промышленности США в распоряжении ВСУ. Российской армии долгое время не удавалось уничтожить ни одну установку. Их мобильности хватало, чтобы отстреляться и немедленно покинуть огневую позицию.Однако управляемые боеприпасы для HIMARS достаточно сложны в производстве — за год с заокеанских конвейеров сходит не более десяти тысяч единиц. В Пентагоне неоднократно указывали, что собственные запасы GMLRS серьезно просели из-за помощи Киеву. Без такого оружия ВСУ лишатся возможности наносить ракетные удары по российским тылам и логистике. И это одно из немногих средств дальнего поражения ВСУ, еще способное добивать до Донецка.Кроме того, под нож пошли переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и ракеты "воздух — воздух" AIM. "Стингеры" включали практически в каждый пакет. Вместе с тем закупать их Пентагон прекратил еще в нулевые, поскольку вооруженные силы были оснащены ими по максимуму. В связи с отсутствием заказов компания "Рейтеон" свернула производство. В арсеналах оставалось десять-двенадцать тысяч единиц. Сколько сейчас — неизвестно, но явно недостаточно, поскольку "Стингеры" — основное войсковое средство ПВО американской армии.AIM (вероятно, AIM-120) предназначены для ЗРК средней дальности NASAMS. На днях разработчик этой системы, норвежский концерн Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), объявил о запуске военного производства в интересах Украины на своей территории. Теоретически это сможет частично восполнить дефицит, однако когда — непонятно. Пока же украинской ПВО придется перейти на голодный паек.Конечно, приостановка поставок ключевых боеприпасов не приведет к немедленному краху ВСУ. Но проблемы киевскому режиму гарантированы. Нехватка средств ПВО позволит России полностью реализовать превосходство в воздухе. И фронт станет двигаться гораздо быстрее.

https://ria.ru/20250702/pentagon-2026647765.html

https://ria.ru/20250702/nato-2026683934.html

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