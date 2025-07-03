Рейтинг@Mail.ru
"Халявы больше не будет". Пентагон нанес удар по ВСУ - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 03.07.2025 (обновлено: 08:01 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/postavki-2026759097.html
"Халявы больше не будет". Пентагон нанес удар по ВСУ
"Халявы больше не будет". Пентагон нанес удар по ВСУ - РИА Новости, 03.07.2025
"Халявы больше не будет". Пентагон нанес удар по ВСУ
Белый дом приостановил поставки некоторых ключевых видов оружия Украине. Утверждают, что решение принято в интересах армии США. За три года снабжения ВСУ... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T08:00:00+03:00
2025-07-03T08:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
сша
киев
пит хегсет
джо байден
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944591217_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_f6f95a7569bca71ce9cfd4504d96590c.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Белый дом приостановил поставки некоторых ключевых видов оружия Украине. Утверждают, что решение принято в интересах армии США. За три года снабжения ВСУ Пентагон значительно израсходовал собственные запасы. Чтобы их восполнить, потребуется немало времени. О том, чего лишили киевский режим и как это скажется на фронте, — в материале РИА Новости.После инвентаризацииКак сообщает телеканал NBC, это распоряжение министра обороны Пита Хегсета. После инвентаризации армейских складов выяснилось, что многого не хватает. С февраля 2022-го Вашингтон отправил Киеву 73 пакета военной помощи на десятки миллиардов долларов в рамках программы Presidential Drawdown Authority (PDA) — непосредственно из арсеналов Вооруженных сил США. Теперь эту программу притормозили. "Пришла пора поставить интересы Америки на первое место", — пояснил Хегсет.По данным Politico, Пентагон особо беспокоит то, что американские военные слишком интенсивно используют средства ПВО против хуситов в Йемене. Предварительное решение придержать часть военной помощи, обещанной Украине еще при администрации Джо Байдена, приняли в начале июня. За это выступал заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это так: "Чем меньше оружия поставляется Киеву, тем ближе окончание СВО". В Минобороны Украины, в свою очередь, отметили, что пока от американцев официальной информации не поступало. Между тем The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что киевские власти были застигнуты врасплох.Замглавы украинского МИД Марьяна Беца подчеркнула критическую важность передачи ранее выделенных оборонных пакетов — с особым акцентом на усиление ПВО. Любые задержки или промедление с поддержкой оборонных возможностей ВСУ лишь усугубляют конфликт, а не прокладывают путь к миру, считают в Киеве.Без ПВО и артиллерииПрежде всего Украина лишится зенитных ракет PAC-3 для ЗРК Patriot. Это, пожалуй, самый дорогой расходник ВСУ. Одна стоит порядка четырех миллионов долларов. В США выпускают около 500 штук в год. Учитывая, что они нужны всем, а не только неплатежеспособной Украине, сворачивание поставок было лишь вопросом времени. Вдобавок львиную долю американских ЗУР израсходовал Израиль в ходе 12-дневной войны с Ираном. Пентагон не может пожертвовать всеми имеющимися запасами боекомплекта.Дефицит ракет для Patriot серьезно ослабит ПВО Украины. Это, по сути, единственный ЗРК в распоряжении ВСУ, способный перехватывать баллистику. Кроме того, именно "Патриоты" представляют главную угрозу для основных рабочих лошадок тактической авиации ВКС России — истребителей-бомбардировщиков Су-34. Теперь они смогут бить вглубь территории противника, не опасаясь зенитного противодействия. Частота и эффективность ударов по тыловым объектам инфраструктуры ВСУ повысится.Кроме того, на паузу поставили передачу 155-миллиметровых снарядов — главного артиллерийского калибра ВСУ. В особо жаркие дни расход достигает десяти тысяч. В США производят 50-60 тысяч в месяц. В планах — нарастить до 100 тысяч, однако неясно, когда удастся выйти на такой уровень. Для сравнения: у России, по оценкам американских специалистов, аналогичный показатель превышает 250 тысяч. Очевидно, что сейчас у Пентагона в приоритете пополнение собственных запасов на случай конфликта с Китаем.ВСУ придется экономить. Это, несомненно, скажется на способности наносить огневое поражение как в оборонительных, так и в наступательных операциях, однако вряд ли существенно повлияет на общую обстановку. Украинская армия давно делает ставку на FPV-дроны и тяжелые мультироторные коптеры-бомбардировщики, которые на отдельных участках действуют даже не вместе с артиллерией, а вместо нее.Дефицит GMLRSПрекращаются поставки реактивных снарядов M30 и M31 GMLRS, входящих в боекомплект американских систем залпового огня HIMARS, которые с высокой точностью бьют по целям на удалении до 85 километров. Эти РСЗО — наиболее опасный и эффективный продукт военной промышленности США в распоряжении ВСУ. Российской армии долгое время не удавалось уничтожить ни одну установку. Их мобильности хватало, чтобы отстреляться и немедленно покинуть огневую позицию.Однако управляемые боеприпасы для HIMARS достаточно сложны в производстве — за год с заокеанских конвейеров сходит не более десяти тысяч единиц. В Пентагоне неоднократно указывали, что собственные запасы GMLRS серьезно просели из-за помощи Киеву. Без такого оружия ВСУ лишатся возможности наносить ракетные удары по российским тылам и логистике. И это одно из немногих средств дальнего поражения ВСУ, еще способное добивать до Донецка.Кроме того, под нож пошли переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и ракеты "воздух — воздух" AIM. "Стингеры" включали практически в каждый пакет. Вместе с тем закупать их Пентагон прекратил еще в нулевые, поскольку вооруженные силы были оснащены ими по максимуму. В связи с отсутствием заказов компания "Рейтеон" свернула производство. В арсеналах оставалось десять-двенадцать тысяч единиц. Сколько сейчас — неизвестно, но явно недостаточно, поскольку "Стингеры" — основное войсковое средство ПВО американской армии.AIM (вероятно, AIM-120) предназначены для ЗРК средней дальности NASAMS. На днях разработчик этой системы, норвежский концерн Kongsberg Defence &amp; Aerospace (KDA), объявил о запуске военного производства в интересах Украины на своей территории. Теоретически это сможет частично восполнить дефицит, однако когда — непонятно. Пока же украинской ПВО придется перейти на голодный паек.Конечно, приостановка поставок ключевых боеприпасов не приведет к немедленному краху ВСУ. Но проблемы киевскому режиму гарантированы. Нехватка средств ПВО позволит России полностью реализовать превосходство в воздухе. И фронт станет двигаться гораздо быстрее.
https://ria.ru/20250702/pentagon-2026647765.html
https://ria.ru/20250702/nato-2026683934.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944591217_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_c56b70421516c38ba80c7ecd00525780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, сша, киев, пит хегсет, джо байден, дмитрий песков, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, nbc, су-34, удар сша по ядерным объектам в иране
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, США, Киев, Пит Хегсет, Джо Байден, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, NBC, Су-34, Удар США по ядерным объектам в Иране
"Халявы больше не будет". Пентагон нанес удар по ВСУ

Вашингтон перекрыл поставки ключевых вооружений Киеву

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaРакетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight
Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Белый дом приостановил поставки некоторых ключевых видов оружия Украине. Утверждают, что решение принято в интересах армии США. За три года снабжения ВСУ Пентагон значительно израсходовал собственные запасы. Чтобы их восполнить, потребуется немало времени. О том, чего лишили киевский режим и как это скажется на фронте, — в материале РИА Новости.

После инвентаризации

Как сообщает телеканал NBC, это распоряжение министра обороны Пита Хегсета. После инвентаризации армейских складов выяснилось, что многого не хватает. С февраля 2022-го Вашингтон отправил Киеву 73 пакета военной помощи на десятки миллиардов долларов в рамках программы Presidential Drawdown Authority (PDA) — непосредственно из арсеналов Вооруженных сил США. Теперь эту программу притормозили. "Пришла пора поставить интересы Америки на первое место", — пояснил Хегсет.
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине
По данным Politico, Пентагон особо беспокоит то, что американские военные слишком интенсивно используют средства ПВО против хуситов в Йемене. Предварительное решение придержать часть военной помощи, обещанной Украине еще при администрации Джо Байдена, приняли в начале июня. За это выступал заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это так: "Чем меньше оружия поставляется Киеву, тем ближе окончание СВО". В Минобороны Украины, в свою очередь, отметили, что пока от американцев официальной информации не поступало. Между тем The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что киевские власти были застигнуты врасплох.
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США
Замглавы украинского МИД Марьяна Беца подчеркнула критическую важность передачи ранее выделенных оборонных пакетов — с особым акцентом на усиление ПВО. Любые задержки или промедление с поддержкой оборонных возможностей ВСУ лишь усугубляют конфликт, а не прокладывают путь к миру, считают в Киеве.

Без ПВО и артиллерии

Прежде всего Украина лишится зенитных ракет PAC-3 для ЗРК Patriot. Это, пожалуй, самый дорогой расходник ВСУ. Одна стоит порядка четырех миллионов долларов. В США выпускают около 500 штук в год. Учитывая, что они нужны всем, а не только неплатежеспособной Украине, сворачивание поставок было лишь вопросом времени. Вдобавок львиную долю американских ЗУР израсходовал Израиль в ходе 12-дневной войны с Ираном. Пентагон не может пожертвовать всеми имеющимися запасами боекомплекта.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Пентагон выделил три миллиарда долларов на разработки ПРО
Вчера, 05:46
Дефицит ракет для Patriot серьезно ослабит ПВО Украины. Это, по сути, единственный ЗРК в распоряжении ВСУ, способный перехватывать баллистику. Кроме того, именно "Патриоты" представляют главную угрозу для основных рабочих лошадок тактической авиации ВКС России — истребителей-бомбардировщиков Су-34. Теперь они смогут бить вглубь территории противника, не опасаясь зенитного противодействия. Частота и эффективность ударов по тыловым объектам инфраструктуры ВСУ повысится.
Кроме того, на паузу поставили передачу 155-миллиметровых снарядов — главного артиллерийского калибра ВСУ. В особо жаркие дни расход достигает десяти тысяч. В США производят 50-60 тысяч в месяц. В планах — нарастить до 100 тысяч, однако неясно, когда удастся выйти на такой уровень. Для сравнения: у России, по оценкам американских специалистов, аналогичный показатель превышает 250 тысяч. Очевидно, что сейчас у Пентагона в приоритете пополнение собственных запасов на случай конфликта с Китаем.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военный с 155-миллиметровым снарядом
Украинский военный со 155-миллиметровым снарядом - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военный с 155-миллиметровым снарядом
ВСУ придется экономить. Это, несомненно, скажется на способности наносить огневое поражение как в оборонительных, так и в наступательных операциях, однако вряд ли существенно повлияет на общую обстановку. Украинская армия давно делает ставку на FPV-дроны и тяжелые мультироторные коптеры-бомбардировщики, которые на отдельных участках действуют даже не вместе с артиллерией, а вместо нее.

Дефицит GMLRS

Прекращаются поставки реактивных снарядов M30 и M31 GMLRS, входящих в боекомплект американских систем залпового огня HIMARS, которые с высокой точностью бьют по целям на удалении до 85 километров. Эти РСЗО — наиболее опасный и эффективный продукт военной промышленности США в распоряжении ВСУ. Российской армии долгое время не удавалось уничтожить ни одну установку. Их мобильности хватало, чтобы отстреляться и немедленно покинуть огневую позицию.
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince BisardАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Однако управляемые боеприпасы для HIMARS достаточно сложны в производстве — за год с заокеанских конвейеров сходит не более десяти тысяч единиц. В Пентагоне неоднократно указывали, что собственные запасы GMLRS серьезно просели из-за помощи Киеву. Без такого оружия ВСУ лишатся возможности наносить ракетные удары по российским тылам и логистике. И это одно из немногих средств дальнего поражения ВСУ, еще способное добивать до Донецка.
Кроме того, под нож пошли переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и ракеты "воздух — воздух" AIM. "Стингеры" включали практически в каждый пакет. Вместе с тем закупать их Пентагон прекратил еще в нулевые, поскольку вооруженные силы были оснащены ими по максимуму. В связи с отсутствием заказов компания "Рейтеон" свернула производство. В арсеналах оставалось десять-двенадцать тысяч единиц. Сколько сейчас — неизвестно, но явно недостаточно, поскольку "Стингеры" — основное войсковое средство ПВО американской армии.
Баннеры с символикой НАТО - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
НАТО превратила Балтику в зону военного противостояния, заявили в МИД
Вчера, 11:08
AIM (вероятно, AIM-120) предназначены для ЗРК средней дальности NASAMS. На днях разработчик этой системы, норвежский концерн Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), объявил о запуске военного производства в интересах Украины на своей территории. Теоретически это сможет частично восполнить дефицит, однако когда — непонятно. Пока же украинской ПВО придется перейти на голодный паек.
Конечно, приостановка поставок ключевых боеприпасов не приведет к немедленному краху ВСУ. Но проблемы киевскому режиму гарантированы. Нехватка средств ПВО позволит России полностью реализовать превосходство в воздухе. И фронт станет двигаться гораздо быстрее.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаСШАКиевПит ХегсетДжо БайденДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАNBCСу-34Удар США по ядерным объектам в Иране
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала