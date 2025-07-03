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"Победа" оспорила решение суда об увеличении размеров ручной клади - РИА Новости, 03.07.2025
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04:20 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/pobeda-2026852769.html
"Победа" оспорила решение суда об увеличении размеров ручной клади
"Победа" оспорила решение суда об увеличении размеров ручной клади - РИА Новости, 03.07.2025
"Победа" оспорила решение суда об увеличении размеров ручной клади
Авиакомпания "Победа" обжаловала за день до вступления в силу решение Щербинского суда Москвы, которым были увеличены габариты ручной клади, следует из... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T04:20:00+03:00
2025-07-03T04:20:00+03:00
общество
москва
московский городской суд
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" обжаловала за день до вступления в силу решение Щербинского суда Москвы, которым были увеличены габариты ручной клади, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Щербинский суд Москвы 2 июня признал незаконными действующие габариты ручной клади авиакомпании "Победа". Решением суда была увеличена норма бесплатного провоза в салоне самолета одного места размерами не менее 36*30*27 сантиметров и весом не менее пяти килограмм. Увеличения коснулись и товаров из магазинов duty-free. Суд разрешил провозить пакеты форматом не менее 24*32 сантиметров. При этом, как и раньше, они должны быть запечатаны. (Сейчас в правилах перевозки компании значатся габариты ручной клади до 4*36*30 сантиметров, а пакета из магазинов duty dree 10*10*5 сантиметров.) Данные изменения авиакомпания "Победа" должна ввести в течение месяца со дня вступления в законную силу решения суда. Мотивированное решение было принято Щербинским судом Москвы 2 июня. Однако 1 июля, за день до утверждения решения, в суд поступила жалоба от "Победы", которая не согласна с новыми габаритами. Теперь жалобу рассмотрит Мосгорсуд, дата заседания пока не назначена. Поводом для пересмотра габаритов ручной клади стала проверка компании прокурором по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, в ходе которой были выявлены "крайне малые, необоснованные габариты провоза ручной клади" в салоне самолета. В прокуратуре посчитали, что "Победа" злоупотребляет своим правом, создает видимость свободного выбора, намеренно определила габариты ручной клади с минимальными значениями, что приводит к невозможности ее использования пассажирами. Истец указывал, что установленные нормативы направлены на обход положений действующего законодательства и ущемляют права пассажиров. В свою очередь "Победа" не согласилась с доводами прокуратуры и указывала, что пункты 133 и 135 Федеральных авиационных правил №82 возлагают на перевозчика две взаимоисключающие обязанности, а именно принимать к перевозке ручную кладь, вес и габариты которой обеспечивают ее безопасное размещение в салоне самолета, и при этом разрешать провозить в ручной клади вещи сверх предусмотренной нормы и в ряде случаев без учета их веса, габаритов и возможности безопасного размещения на борту. В пункте 135 ФАП №82 сказано, что пассажир может провозить в ручной клади сверх нормы и без доплаты следующие вещи: рюкзак или дамскую сумку, букет цветов, верхнюю одежду, детское питание на время полета, костюм в портпледе, устройство для переноса ребенка типа люльки, коляски и тому подобного, если он летит с ребенком. Кроме того, пассажир может взять на борт вещи, без которых он не может обойтись по состоянию здоровья: лекарства, диетическое питание на время полета, костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску. Также пассажир может взять в самолет товары из магазина беспошлинной торговли в запечатанном (опломбированном) пакете. В документах суда указано, что в 2018 году Верховный суд вынес решение по заявлению "Победы", которая пыталась добиться признания этого пункта частично недействительным. Тогда Верховный суд подчеркнул, что выводы авиакомпании основаны на неправильном толковании норм права, а указанные пункты Федеральных авиационных правил взаимосвязаны и устанавливают общие правила для пассажира на провоз ручной клади "как с учетом ее веса, так и в отдельных случаях видовых характеристик". Кроме того, судом было акцентировано внимание на то, что предполагается добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий.
https://ria.ru/20250530/klad-2020057109.html
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общество, москва, московский городской суд
Общество, Москва, Московский городской суд
"Победа" оспорила решение суда об увеличении размеров ручной клади

"Победа" оспорила решение Щербинского суда об увеличении размеров ручной клади

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" обжаловала за день до вступления в силу решение Щербинского суда Москвы, которым были увеличены габариты ручной клади, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Щербинский суд Москвы 2 июня признал незаконными действующие габариты ручной клади авиакомпании "Победа". Решением суда была увеличена норма бесплатного провоза в салоне самолета одного места размерами не менее 36*30*27 сантиметров и весом не менее пяти килограмм. Увеличения коснулись и товаров из магазинов duty-free. Суд разрешил провозить пакеты форматом не менее 24*32 сантиметров. При этом, как и раньше, они должны быть запечатаны. (Сейчас в правилах перевозки компании значатся габариты ручной клади до 4*36*30 сантиметров, а пакета из магазинов duty dree 10*10*5 сантиметров.)
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Данные изменения авиакомпания "Победа" должна ввести в течение месяца со дня вступления в законную силу решения суда. Мотивированное решение было принято Щербинским судом Москвы 2 июня. Однако 1 июля, за день до утверждения решения, в суд поступила жалоба от "Победы", которая не согласна с новыми габаритами. Теперь жалобу рассмотрит Мосгорсуд, дата заседания пока не назначена.
Поводом для пересмотра габаритов ручной клади стала проверка компании прокурором по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, в ходе которой были выявлены "крайне малые, необоснованные габариты провоза ручной клади" в салоне самолета.
В прокуратуре посчитали, что "Победа" злоупотребляет своим правом, создает видимость свободного выбора, намеренно определила габариты ручной клади с минимальными значениями, что приводит к невозможности ее использования пассажирами. Истец указывал, что установленные нормативы направлены на обход положений действующего законодательства и ущемляют права пассажиров.
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В свою очередь "Победа" не согласилась с доводами прокуратуры и указывала, что пункты 133 и 135 Федеральных авиационных правил №82 возлагают на перевозчика две взаимоисключающие обязанности, а именно принимать к перевозке ручную кладь, вес и габариты которой обеспечивают ее безопасное размещение в салоне самолета, и при этом разрешать провозить в ручной клади вещи сверх предусмотренной нормы и в ряде случаев без учета их веса, габаритов и возможности безопасного размещения на борту.
В пункте 135 ФАП №82 сказано, что пассажир может провозить в ручной клади сверх нормы и без доплаты следующие вещи: рюкзак или дамскую сумку, букет цветов, верхнюю одежду, детское питание на время полета, костюм в портпледе, устройство для переноса ребенка типа люльки, коляски и тому подобного, если он летит с ребенком. Кроме того, пассажир может взять на борт вещи, без которых он не может обойтись по состоянию здоровья: лекарства, диетическое питание на время полета, костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску. Также пассажир может взять в самолет товары из магазина беспошлинной торговли в запечатанном (опломбированном) пакете.
В документах суда указано, что в 2018 году Верховный суд вынес решение по заявлению "Победы", которая пыталась добиться признания этого пункта частично недействительным. Тогда Верховный суд подчеркнул, что выводы авиакомпании основаны на неправильном толковании норм права, а указанные пункты Федеральных авиационных правил взаимосвязаны и устанавливают общие правила для пассажира на провоз ручной клади "как с учетом ее веса, так и в отдельных случаях видовых характеристик". Кроме того, судом было акцентировано внимание на то, что предполагается добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий.
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