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Путин проведет международный телефонный разговор

Путин проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 03.07.2025

Путин проведет международный телефонный разговор

Вечером в четверг у президента России Владимира Путина ожидается международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:11:00+03:00

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политика

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вечером в четверг у президента России Владимира Путина ожидается международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Я думаю, уже вечером, точно после 6-7 вечера, мы проинформируем вас о международном телефонном разговоре, который ожидается у президента", - сказал Песков журналистам.

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в мире, россия, дмитрий песков, владимир путин, политика