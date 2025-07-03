https://ria.ru/20250703/peskov-2026905975.html
Путин проведет международный телефонный разговор
Путин проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 03.07.2025
Путин проведет международный телефонный разговор
Вечером в четверг у президента России Владимира Путина ожидается международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:11:00+03:00
2025-07-03T12:11:00+03:00
2025-07-03T12:11:00+03:00
в мире
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_858624cb31ae7272fd3b80126e0f994e.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вечером в четверг у президента России Владимира Путина ожидается международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Я думаю, уже вечером, точно после 6-7 вечера, мы проинформируем вас о международном телефонном разговоре, который ожидается у президента", - сказал Песков журналистам.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad868ca9ec201af0e1850f1fd6d642ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Путин проведет международный телефонный разговор
Песков: Путин вечером проведет международный телефонный разговор