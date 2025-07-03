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Пенсионерки со званием "Мать-героиня" будут получать ежемесячную надбавку
Пенсионерки со званием "Мать-героиня" будут получать ежемесячную надбавку - РИА Новости, 03.07.2025
Пенсионерки со званием "Мать-героиня" будут получать ежемесячную надбавку
Россиянки, носящие звание "Мать-героиня", будут получать дополнительную выплату к пенсии, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:05:00+03:00
2025-07-03T15:05:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Россиянки, носящие звание "Мать-героиня", будут получать дополнительную выплату к пенсии, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. На заседании правительства он рассказал о разработке законопроекта о распространении на матерей-героинь всех социальных гарантий, предусмотренных для Героев Труда. "Каждая женщина со званием "Мать-героиня" одновременно с пенсией будет получать дополнительное ежемесячное обеспечение в размере 36,5 тысячи рублей", — уточнил Мишустин.По его словам, тем матерям-героиням, которые уже получают пенсию, надбавку за этот год выплатят в первом полугодии 2026-го. Эта выплата также будет индексироваться ежегодно, добавил глава правительства.Президент Владимир Путин учредил в России звание "Мать-героиня" в августе 2022 года. Его присваивают женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Для них также установлено единовременное поощрение в размере миллиона рублей.
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РИА Новости
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Хорошие новости
Пенсионерки со званием "Мать-героиня" будут получать ежемесячную надбавку
Пенсионерки со званием "Мать-героиня" будут получать надбавку в 36,5 тыс рублей
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Россиянки, носящие звание "Мать-героиня", будут получать дополнительную выплату к пенсии, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
На заседании правительства он рассказал о разработке законопроекта о распространении на матерей-героинь всех социальных гарантий, предусмотренных для Героев Труда.
«
"Каждая женщина со званием "Мать-героиня" одновременно с пенсией будет получать дополнительное ежемесячное обеспечение в размере 36,5 тысячи рублей", — уточнил Мишустин.
По его словам, тем матерям-героиням, которые уже получают пенсию, надбавку за этот год выплатят в первом полугодии 2026-го.
Эта выплата также будет индексироваться ежегодно, добавил глава правительства.
Президент Владимир Путин учредил в России звание "Мать-героиня" в августе 2022 года. Его присваивают женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Для них также установлено единовременное поощрение в размере миллиона рублей.