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Финансист обозначила способ повысить пенсию одной категории граждан - РИА Новости, 03.07.2025
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03:18 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/pensiya-2026843644.html
Финансист обозначила способ повысить пенсию одной категории граждан
Финансист обозначила способ повысить пенсию одной категории граждан - РИА Новости, 03.07.2025
Финансист обозначила способ повысить пенсию одной категории граждан
Добровольные взносы в Социальный фонд России помогут самозанятым заработать на страховую пенсию, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T03:18:00+03:00
2025-07-03T03:18:00+03:00
общество
россия
юлия финогенова
рэу имени г. в. плеханова
пенсии
пенсия
пенсионеры
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Добровольные взносы в Социальный фонд России помогут самозанятым заработать на страховую пенсию, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.По словам специалиста, самозанятые не платят взносы в Социальный фонд. В связи с этим при достижении пенсионного возраста стажа и пенсионных коэффициентов для получения страховой пенсии может не хватить. В этом случае назначают социальную пенсию, которая меньше страховой и выплачивается через пять лет после достижения пенсионного возраста."Чтобы избежать негативного сценария, у самозанятых есть возможность осуществлять добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, т.е. возможна "покупка" недостающего стажа для получения страховой пенсии", – отметила Финогенова.В этом случае нужно зарегистрироваться в СФР в качестве добровольного плательщика взносов. Их минимальный размер в 2025 году - 59 241,6 рублей, максимальный - 473 932,8 рублей. Однако купить так можно лишь один год стажа. То есть, если не хватает четырех лет, платить взносы тоже нужно четыре года. Другой вариант - устроиться на официальную работу. В этот период взносы будет отчислять работодатель.
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общество, россия, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова, пенсии, пенсия, пенсионеры
Общество, Россия, Юлия Финогенова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Пенсии, Пенсия, Пенсионеры
Финансист обозначила способ повысить пенсию одной категории граждан

Профессор Финогенова: за взносы в Соцфонд самозанятые получат страховую пенсию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина у информационного стенда в пенсионном фонде в Москве
Мужчина у информационного стенда в пенсионном фонде в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина у информационного стенда в пенсионном фонде в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Добровольные взносы в Социальный фонд России помогут самозанятым заработать на страховую пенсию, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
По словам специалиста, самозанятые не платят взносы в Социальный фонд. В связи с этим при достижении пенсионного возраста стажа и пенсионных коэффициентов для получения страховой пенсии может не хватить. В этом случае назначают социальную пенсию, которая меньше страховой и выплачивается через пять лет после достижения пенсионного возраста.
«
"Чтобы избежать негативного сценария, у самозанятых есть возможность осуществлять добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, т.е. возможна "покупка" недостающего стажа для получения страховой пенсии", – отметила Финогенова.
В этом случае нужно зарегистрироваться в СФР в качестве добровольного плательщика взносов. Их минимальный размер в 2025 году - 59 241,6 рублей, максимальный - 473 932,8 рублей. Однако купить так можно лишь один год стажа. То есть, если не хватает четырех лет, платить взносы тоже нужно четыре года. Другой вариант - устроиться на официальную работу. В этот период взносы будет отчислять работодатель.
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ОбществоРоссияЮлия ФиногеноваРЭУ имени Г. В. ПлехановаПенсииПенсияПенсионеры
 
 
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