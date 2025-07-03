https://ria.ru/20250703/pensiya-2026843644.html

Финансист обозначила способ повысить пенсию одной категории граждан

Финансист обозначила способ повысить пенсию одной категории граждан - РИА Новости, 03.07.2025

Финансист обозначила способ повысить пенсию одной категории граждан

Добровольные взносы в Социальный фонд России помогут самозанятым заработать на страховую пенсию, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T03:18:00+03:00

2025-07-03T03:18:00+03:00

2025-07-03T03:18:00+03:00

общество

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юлия финогенова

рэу имени г. в. плеханова

пенсии

пенсия

пенсионеры

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Добровольные взносы в Социальный фонд России помогут самозанятым заработать на страховую пенсию, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.По словам специалиста, самозанятые не платят взносы в Социальный фонд. В связи с этим при достижении пенсионного возраста стажа и пенсионных коэффициентов для получения страховой пенсии может не хватить. В этом случае назначают социальную пенсию, которая меньше страховой и выплачивается через пять лет после достижения пенсионного возраста."Чтобы избежать негативного сценария, у самозанятых есть возможность осуществлять добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, т.е. возможна "покупка" недостающего стажа для получения страховой пенсии", – отметила Финогенова.В этом случае нужно зарегистрироваться в СФР в качестве добровольного плательщика взносов. Их минимальный размер в 2025 году - 59 241,6 рублей, максимальный - 473 932,8 рублей. Однако купить так можно лишь один год стажа. То есть, если не хватает четырех лет, платить взносы тоже нужно четыре года. Другой вариант - устроиться на официальную работу. В этот период взносы будет отчислять работодатель.

https://ria.ru/20250629/pensiya-2025970154.html

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общество, россия, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова, пенсии, пенсия, пенсионеры