https://ria.ru/20250703/parom-2026863247.html

Посольство в Индонезии рассказало о ситуации с паромом, затонувшим на Бали

Посольство в Индонезии рассказало о ситуации с паромом, затонувшим на Бали - РИА Новости, 03.07.2025

Посольство в Индонезии рассказало о ситуации с паромом, затонувшим на Бали

Посольство РФ в Индонезии подтвердило РИА Новости, что на борту затонувшего парома были только индонезийцы, граждане России в происшествии не пострадали. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T08:21:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 3 июля — РИА Новости. Посольство РФ в Индонезии подтвердило РИА Новости, что на борту затонувшего парома были только индонезийцы, граждане России в происшествии не пострадали.Ранее сообщалось, что по меньшей мере четыре человека погибли, 23 спасены после того, как паром затонул у индонезийского острова Бали."По официальной информации МИД Индонезии, иностранных граждан на борту не было", - сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.

https://ria.ru/20250523/pattayya-2018578977.html

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