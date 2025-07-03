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Посольство в Индонезии рассказало о ситуации с паромом, затонувшим на Бали
Посольство в Индонезии рассказало о ситуации с паромом, затонувшим на Бали - РИА Новости, 03.07.2025
Посольство в Индонезии рассказало о ситуации с паромом, затонувшим на Бали
Посольство РФ в Индонезии подтвердило РИА Новости, что на борту затонувшего парома были только индонезийцы, граждане России в происшествии не пострадали. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T08:21:00+03:00
2025-07-03T08:21:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 3 июля — РИА Новости. Посольство РФ в Индонезии подтвердило РИА Новости, что на борту затонувшего парома были только индонезийцы, граждане России в происшествии не пострадали.Ранее сообщалось, что по меньшей мере четыре человека погибли, 23 спасены после того, как паром затонул у индонезийского острова Бали."По официальной информации МИД Индонезии, иностранных граждан на борту не было", - сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.
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В мире, Индонезия, Бали, Россия
Посольство в Индонезии рассказало о ситуации с паромом, затонувшим на Бали
Посольство РФ в Индонезии: россиян на борту затонувшего на Бали парома не было