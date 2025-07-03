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Посольство в Индонезии рассказало о ситуации с паромом, затонувшим на Бали - РИА Новости, 03.07.2025
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08:21 03.07.2025 (обновлено: 10:21 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/parom-2026863247.html
Посольство в Индонезии рассказало о ситуации с паромом, затонувшим на Бали
Посольство в Индонезии рассказало о ситуации с паромом, затонувшим на Бали - РИА Новости, 03.07.2025
Посольство в Индонезии рассказало о ситуации с паромом, затонувшим на Бали
Посольство РФ в Индонезии подтвердило РИА Новости, что на борту затонувшего парома были только индонезийцы, граждане России в происшествии не пострадали. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T08:21:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 3 июля — РИА Новости. Посольство РФ в Индонезии подтвердило РИА Новости, что на борту затонувшего парома были только индонезийцы, граждане России в происшествии не пострадали.Ранее сообщалось, что по меньшей мере четыре человека погибли, 23 спасены после того, как паром затонул у индонезийского острова Бали."По официальной информации МИД Индонезии, иностранных граждан на борту не было", - сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.
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в мире, индонезия, бали, россия
В мире, Индонезия, Бали, Россия
Посольство в Индонезии рассказало о ситуации с паромом, затонувшим на Бали

Посольство РФ в Индонезии: россиян на борту затонувшего на Бали парома не было

© BasarnasЭкстренные службы на месте происшествия, где у острова Бали затонул паром
Экстренные службы на месте происшествия, где у острова Бали затонул паром - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Basarnas
Экстренные службы на месте происшествия, где у острова Бали затонул паром
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ДЖАКАРТА, 3 июля — РИА Новости. Посольство РФ в Индонезии подтвердило РИА Новости, что на борту затонувшего парома были только индонезийцы, граждане России в происшествии не пострадали.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере четыре человека погибли, 23 спасены после того, как паром затонул у индонезийского острова Бали.
"По официальной информации МИД Индонезии, иностранных граждан на борту не было", - сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.
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