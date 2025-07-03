https://ria.ru/20250703/parlament-2026924010.html

Парламент Армении ратифицировал соглашение с Россией о деятельности РАУ

Парламент Армении ратифицировал соглашение с Россией о деятельности РАУ - РИА Новости, 03.07.2025

Парламент Армении ратифицировал соглашение с Россией о деятельности РАУ

Парламент Армении на заседании в четверг ратифицировал межправительственное соглашения с РФ о деятельности на территории республики Российско-армянского... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T13:17:00+03:00

2025-07-03T13:17:00+03:00

2025-07-03T13:17:00+03:00

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ЕРЕВАН, 3 июл - РИА Новости. Парламент Армении на заседании в четверг ратифицировал межправительственное соглашения с РФ о деятельности на территории республики Российско-армянского университета. За ратификацию соглашения проголосовали 85 депутатов. Ранее заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский заявил журналистам, что вуз работал в соответствии с соглашением 1997 года, но за это время изменились законодательство и условия, поэтому было важно прописать в новом соглашении все детали, которые касаются управления университетом и реализации образовательных программ. По данным Минобрнауки РФ, Российско-Армянский университет, созданный в 1997 году, является одним из главных совместных проектов двух стран в области гуманитарного сотрудничества. Преподавание в вузе ведется на двух языках. На сегодняшний день в университете обучаются более 5,2 тысячи студентов. Университет представляет возможность освоить в том числе российские образовательные программы. Окончившие их студенты получают два диплома. Необходимость подписания соглашения появилась, потому что прежний документ, подписанный в 1997 году, уже не соответствует законодательству двух стран-учредителей. Новое соглашение призвано обновить принципы финансирования университета и формирования его руководства, это позволит придать РАУ новый толчок к развитию, сообщили в Минобрнауки.

https://ria.ru/20250702/armeniya-2026758727.html

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