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В Забайкалье открыли памятник Героям СВО - РИА Новости, 03.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 03.07.2025 (обновлено: 10:41 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/pamyatnik-2026854351.html
В Забайкалье открыли памятник Героям СВО
В Забайкалье открыли памятник Героям СВО - РИА Новости, 03.07.2025
В Забайкалье открыли памятник Героям СВО
Памятник Героям специальной военной операции (СВО) России на Украине открыли в Забайкальске, сообщает правительство Забайкальского края. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T05:11:00+03:00
2025-07-03T10:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
украина
забайкальский край
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ХАБАРОВСК, 3 июл - РИА Новости. Памятник Героям специальной военной операции (СВО) России на Украине открыли в Забайкальске, сообщает правительство Забайкальского края. "В сквере Забайкальска появился памятник Героям специальной военной операции. Памятник установили благодаря местным жителям", - сообщает правительство в Telegram-канале. По данным администрации Забайкальска, на открытие памятного места пригласили представителей двух поколений - почетного гражданина Забайкальска, дитя войны Виктора Мочалина и участника СВО, заслуженного ветерана боевых действий, награжденного медалями "За отвагу" и "За боевые отличия", Дугара Жапова. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.
https://ria.ru/20250615/svo-2022976420.html
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общество, россия, украина, забайкальский край
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Украина, Забайкальский край
В Забайкалье открыли памятник Героям СВО

В Забайкальске открыли памятник Героям СВО

© Фото : Новости Правительства Zабайкалья/TelegramПамятник Героям специальной военной операции в Забайкальске
Памятник Героям специальной военной операции в Забайкальске - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : Новости Правительства Zабайкалья/Telegram
Памятник Героям специальной военной операции в Забайкальске
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ХАБАРОВСК, 3 июл - РИА Новости. Памятник Героям специальной военной операции (СВО) России на Украине открыли в Забайкальске, сообщает правительство Забайкальского края.
"В сквере Забайкальска появился памятник Героям специальной военной операции. Памятник установили благодаря местным жителям", - сообщает правительство в Telegram-канале.
По данным администрации Забайкальска, на открытие памятного места пригласили представителей двух поколений - почетного гражданина Забайкальска, дитя войны Виктора Мочалина и участника СВО, заслуженного ветерана боевых действий, награжденного медалями "За отвагу" и "За боевые отличия", Дугара Жапова.
Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияУкраинаЗабайкальский край
 
 
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