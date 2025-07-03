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В Забайкалье открыли памятник Героям СВО

В Забайкалье открыли памятник Героям СВО - РИА Новости, 03.07.2025

В Забайкалье открыли памятник Героям СВО

Памятник Героям специальной военной операции (СВО) России на Украине открыли в Забайкальске, сообщает правительство Забайкальского края. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T05:11:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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ХАБАРОВСК, 3 июл - РИА Новости. Памятник Героям специальной военной операции (СВО) России на Украине открыли в Забайкальске, сообщает правительство Забайкальского края. "В сквере Забайкальска появился памятник Героям специальной военной операции. Памятник установили благодаря местным жителям", - сообщает правительство в Telegram-канале. По данным администрации Забайкальска, на открытие памятного места пригласили представителей двух поколений - почетного гражданина Забайкальска, дитя войны Виктора Мочалина и участника СВО, заслуженного ветерана боевых действий, награжденного медалями "За отвагу" и "За боевые отличия", Дугара Жапова. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.

https://ria.ru/20250615/svo-2022976420.html

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общество, россия, украина, забайкальский край