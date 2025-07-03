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Почти 40 человек с туристического судна в Москве пожаловались на отравление - РИА Новости, 03.07.2025
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22:16 03.07.2025 (обновлено: 22:51 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/otravlenie-2027060378.html
Почти 40 человек с туристического судна в Москве пожаловались на отравление
Почти 40 человек с туристического судна в Москве пожаловались на отравление - РИА Новости, 03.07.2025
Почти 40 человек с туристического судна в Москве пожаловались на отравление
Почти 40 человек с туристического судна в Москве обратились с жалобой на отравление, ведутся лабораторные исследования еды, сообщили РИА Новости экстренные... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T22:16:00+03:00
2025-07-03T22:51:00+03:00
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Почти 40 человек с туристического судна в Москве обратились с жалобой на отравление, ведутся лабораторные исследования еды, сообщили РИА Новости экстренные службы."Тридцать шесть человек с туристического судна обратились с жалобой на отравление, рвоту и диарею. Взяты пробы в пищеблоке. Материалы следствия - на контроле у прокуратуры города. Проводятся лабораторные исследования образцов еды, которая употреблялась на судне", - говорится в сообщении экстренных служб.Как отметили экстренные службы, 30 мая уже были жалобы от пассажиров на отравление и рвоту на судне той же компании.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Почти 40 человек с туристического судна в Москве пожаловались на отравление

В Москве с жалобой на отравление обратились 36 человек с туристического судна

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Почти 40 человек с туристического судна в Москве обратились с жалобой на отравление, ведутся лабораторные исследования еды, сообщили РИА Новости экстренные службы.
«
"Тридцать шесть человек с туристического судна обратились с жалобой на отравление, рвоту и диарею. Взяты пробы в пищеблоке. Материалы следствия - на контроле у прокуратуры города. Проводятся лабораторные исследования образцов еды, которая употреблялась на судне", - говорится в сообщении экстренных служб.
Как отметили экстренные службы, 30 мая уже были жалобы от пассажиров на отравление и рвоту на судне той же компании.
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