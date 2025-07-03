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На территории дома в Псковской области нашли останки жертв времен ВОВ - РИА Новости, 03.07.2025
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18:23 03.07.2025 (обновлено: 19:12 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/ostanki-2027019791.html
На территории дома в Псковской области нашли останки жертв времен ВОВ
На территории дома в Псковской области нашли останки жертв времен ВОВ - РИА Новости, 03.07.2025
На территории дома в Псковской области нашли останки жертв времен ВОВ
Останки жертв немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны обнаружены на территории частного дома в деревне в Псковской области, уже... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T18:23:00+03:00
2025-07-03T19:12:00+03:00
псковская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
себежский район
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Останки жертв немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны обнаружены на территории частного дома в деревне в Псковской области, уже подняты останки более 40 человек, сообщили в пресс-службе СК РФ.По данным следствия, в апреле в рамках "Вахты Памяти" члены поискового отряда "Панетера" при проведении раскопок на территории частного дома в деревне Малахи Себежского района Псковской области нашли человеческие останки.Изначально на месте не нашли предметов военного обмундирования, но вместе с тем было установлено, что костные останки принадлежат не только взрослым, но и детям. Это позволило предположить, что здесь во время Великой Отечественной войны погибли мирные жители."В настоящее время... проводятся раскопки и тщательное обследование территории. На сегодняшний день подняты останки более 40 человек, в том числе не менее семи детей возрастом от одного года. Следователями назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств гибели мирных жителей", - сказали в ведомстве.В СК РФ добавили, что после исследований останки будут переданы для дальнейшего захоронения.В годы Великой Отечественной войны Себежский район был оккупирован войсками вермахта и многие мирные жители стали невинными жертвами фашистов. Бесчеловечную жестокость в этой местности проявляли так называемые батальоны вспомогательной охранной полиции, нередко укомплектованные выходцами из Прибалтики. Именно эти подразделения, действовавшие под немецким командованием, терроризировали местное население. Опасаясь партизан, оккупанты массово расстреливали людей и сжигали целые деревни - одной из таких деревень была Малахи.
https://ria.ru/20250620/letchik-2024408594.html
псковская область
россия
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псковская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, себежский район
Псковская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Себежский район
На территории дома в Псковской области нашли останки жертв времен ВОВ

На территории дома в Псковской области нашли останки жертв немецких захватчиков

© Фото : Следком/TelegramСК обнаружил останки жертв немецко-фашистских захватчиков на территории дома в Псковской области
СК обнаружил останки жертв немецко-фашистских захватчиков на территории дома в Псковской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : Следком/Telegram
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Останки жертв немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны обнаружены на территории частного дома в деревне в Псковской области, уже подняты останки более 40 человек, сообщили в пресс-службе СК РФ.
По данным следствия, в апреле в рамках "Вахты Памяти" члены поискового отряда "Панетера" при проведении раскопок на территории частного дома в деревне Малахи Себежского района Псковской области нашли человеческие останки.
Изначально на месте не нашли предметов военного обмундирования, но вместе с тем было установлено, что костные останки принадлежат не только взрослым, но и детям. Это позволило предположить, что здесь во время Великой Отечественной войны погибли мирные жители.
"В настоящее время... проводятся раскопки и тщательное обследование территории. На сегодняшний день подняты останки более 40 человек, в том числе не менее семи детей возрастом от одного года. Следователями назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств гибели мирных жителей", - сказали в ведомстве.
В СК РФ добавили, что после исследований останки будут переданы для дальнейшего захоронения.
В годы Великой Отечественной войны Себежский район был оккупирован войсками вермахта и многие мирные жители стали невинными жертвами фашистов. Бесчеловечную жестокость в этой местности проявляли так называемые батальоны вспомогательной охранной полиции, нередко укомплектованные выходцами из Прибалтики. Именно эти подразделения, действовавшие под немецким командованием, терроризировали местное население. Опасаясь партизан, оккупанты массово расстреливали людей и сжигали целые деревни - одной из таких деревень была Малахи.
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