https://ria.ru/20250703/ostanki-2027019791.html

На территории дома в Псковской области нашли останки жертв времен ВОВ

На территории дома в Псковской области нашли останки жертв времен ВОВ - РИА Новости, 03.07.2025

На территории дома в Псковской области нашли останки жертв времен ВОВ

Останки жертв немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны обнаружены на территории частного дома в деревне в Псковской области, уже... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T18:23:00+03:00

2025-07-03T18:23:00+03:00

2025-07-03T19:12:00+03:00

псковская область

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

себежский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2027018991_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1dc48d25242a6c3782de887107cea4a7.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Останки жертв немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны обнаружены на территории частного дома в деревне в Псковской области, уже подняты останки более 40 человек, сообщили в пресс-службе СК РФ.По данным следствия, в апреле в рамках "Вахты Памяти" члены поискового отряда "Панетера" при проведении раскопок на территории частного дома в деревне Малахи Себежского района Псковской области нашли человеческие останки.Изначально на месте не нашли предметов военного обмундирования, но вместе с тем было установлено, что костные останки принадлежат не только взрослым, но и детям. Это позволило предположить, что здесь во время Великой Отечественной войны погибли мирные жители."В настоящее время... проводятся раскопки и тщательное обследование территории. На сегодняшний день подняты останки более 40 человек, в том числе не менее семи детей возрастом от одного года. Следователями назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств гибели мирных жителей", - сказали в ведомстве.В СК РФ добавили, что после исследований останки будут переданы для дальнейшего захоронения.В годы Великой Отечественной войны Себежский район был оккупирован войсками вермахта и многие мирные жители стали невинными жертвами фашистов. Бесчеловечную жестокость в этой местности проявляли так называемые батальоны вспомогательной охранной полиции, нередко укомплектованные выходцами из Прибалтики. Именно эти подразделения, действовавшие под немецким командованием, терроризировали местное население. Опасаясь партизан, оккупанты массово расстреливали людей и сжигали целые деревни - одной из таких деревень была Малахи.

https://ria.ru/20250620/letchik-2024408594.html

псковская область

россия

себежский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

псковская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, себежский район