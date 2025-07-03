https://ria.ru/20250703/oppozitsiya--2026876446.html

В Молдавии оппозиция вышла на митинг у здания парламента в поддержку Гуцул

В Молдавии оппозиция вышла на митинг у здания парламента в поддержку Гуцул - РИА Новости, 03.07.2025

В Молдавии оппозиция вышла на митинг у здания парламента в поддержку Гуцул

Депутаты оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" бойкотируют заседание парламента Молдавии в знак протеста против судебного преследования главы Гагаузии... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T10:03:00+03:00

2025-07-03T10:03:00+03:00

2025-07-03T11:05:00+03:00

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КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Депутаты оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" бойкотируют заседание парламента Молдавии в знак протеста против судебного преследования главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки Светланы Попан, сообщили РИА Новости в пресс-службе политблока. Решение о бойкоте связано с обострением противостояния между властями и оппозицией. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел к прениям. В четверг у здания суда в Кишиневе собрались на митинг сторонники Гуцул. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. "Депутаты "Победы" не участвуют в сегодняшнем заседании парламента. Нам нечего делать в зале, где молча соглашаются с расправой над Евгенией Гуцул и Светланой Попан", - заявили в пресс-службе блока. В оппозиционном объединении отметили, что параллельно с бойкотом проходит акция в поддержку Гуцул и активистки "Победы". "Вместе с нами тысячи людей выходят на акцию в поддержку башкана Гагаузии и представителя блока "Победа"", - отметили в "Победе". Представители оппозиционного блока обвинили парламентское большинство в контроле над судебной системой. "Парламентское большинство, которое де-факто руководит судебной системой, уже утратило моральное право говорить от имени народа", - говорится в заявлении. Блок "Победа" предупредил о возможных последствиях для всей политической системы. "Беззаконие не бывает избирательным - рано или поздно оно поглотит всех. Поэтому остановить его нужно сейчас", - подчеркнули в оппозиции. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250701/gutsul-2026574187.html

https://ria.ru/20250701/zakharova-2026503445.html

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