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В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.07.2025
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников отменили на территории Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T13:12:00+03:00
2025-07-03T13:12:00+03:00
2025-07-03T13:12:00+03:00
самарская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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САМАРА, 3 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на территории Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. Ранее в приложении ведомства было указано, что в регионе в 4.41 объявлена опасность атаки БПЛА, она продлилась около 9 часов 20 минут. "Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА!" - говорится в сообщении МЧС России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Самарской области отменили опасность атаки БПЛА