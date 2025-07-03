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В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА

В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.07.2025

В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников отменили на территории Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T13:12:00+03:00

2025-07-03T13:12:00+03:00

2025-07-03T13:12:00+03:00

самарская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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САМАРА, 3 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на территории Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. Ранее в приложении ведомства было указано, что в регионе в 4.41 объявлена опасность атаки БПЛА, она продлилась около 9 часов 20 минут. "Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА!" - говорится в сообщении МЧС России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

самарская область

россия

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2025

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самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность