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В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.07.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило главное управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T11:38:00+03:00
2025-07-03T11:38:00+03:00
2025-07-03T11:38:00+03:00
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило главное управление МЧС РФ по региону. "Опасность атаки БПЛА в Белгородской области. Будьте бдительны", - говорится в сообщении регионального главка в Telegram-канале.
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, безопасность
Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Безопасность
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
ГУМЧС: опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области