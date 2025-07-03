https://ria.ru/20250703/opasnost-2026899206.html

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.07.2025

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило главное управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T11:38:00+03:00

2025-07-03T11:38:00+03:00

2025-07-03T11:38:00+03:00

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

безопасность

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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило главное управление МЧС РФ по региону. "Опасность атаки БПЛА в Белгородской области. Будьте бдительны", - говорится в сообщении регионального главка в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, безопасность