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В ООН поприветствовали разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 03.07.2025
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20:10 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/oon-2027043837.html
В ООН поприветствовали разговор Путина и Трампа
В ООН поприветствовали разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 03.07.2025
В ООН поприветствовали разговор Путина и Трампа
ООН приветствует телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан РИА Новости, 03.07.2025
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в мире
россия
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дональд трамп
стефан дюжаррик
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ООН, 3 июл - РИА Новости. ООН приветствует телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости. В четверг Путин и Трамп провели телефонный разговор. "Мы приветствуем диалог на высоком уровне между лидерами (России и США - ред.)", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
https://ria.ru/20250703/razgovor-2026986642.html
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в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, стефан дюжаррик
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Стефан Дюжаррик
В ООН поприветствовали разговор Путина и Трампа

Дюжаррик: ООН приветствует телефонный разговор Путина и Трампа

© AP Photo / Jorge Silva, poolПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Jorge Silva, pool
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ООН, 3 июл - РИА Новости. ООН приветствует телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости.
В четверг Путин и Трамп провели телефонный разговор.
«
"Мы приветствуем диалог на высоком уровне между лидерами (России и США - ред.)", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Президент Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Путин поговорил с Трампом по телефону
Вчера, 19:19
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампСтефан Дюжаррик
 
 
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