https://ria.ru/20250703/oon-2027043837.html
В ООН поприветствовали разговор Путина и Трампа
В ООН поприветствовали разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 03.07.2025
В ООН поприветствовали разговор Путина и Трампа
ООН приветствует телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T20:10:00+03:00
2025-07-03T20:10:00+03:00
2025-07-03T20:10:00+03:00
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ООН, 3 июл - РИА Новости. ООН приветствует телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости. В четверг Путин и Трамп провели телефонный разговор. "Мы приветствуем диалог на высоком уровне между лидерами (России и США - ред.)", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
https://ria.ru/20250703/razgovor-2026986642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, стефан дюжаррик
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Стефан Дюжаррик
В ООН поприветствовали разговор Путина и Трампа
Дюжаррик: ООН приветствует телефонный разговор Путина и Трампа