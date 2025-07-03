https://ria.ru/20250703/oon-2027043837.html

В ООН поприветствовали разговор Путина и Трампа

В ООН поприветствовали разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 03.07.2025

В ООН поприветствовали разговор Путина и Трампа

ООН приветствует телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан РИА Новости, 03.07.2025

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2025-07-03T20:10:00+03:00

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россия

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дональд трамп

стефан дюжаррик

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ООН, 3 июл - РИА Новости. ООН приветствует телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости. В четверг Путин и Трамп провели телефонный разговор. "Мы приветствуем диалог на высоком уровне между лидерами (России и США - ред.)", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.

https://ria.ru/20250703/razgovor-2026986642.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, стефан дюжаррик