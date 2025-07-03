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Мирошник призвал международные организации оценить ситуацию с главой УПЦ

Мирошник призвал международные организации оценить ситуацию с главой УПЦ - РИА Новости, 03.07.2025

Мирошник призвал международные организации оценить ситуацию с главой УПЦ

Международные организации должны дать оценку лишению Киевом гражданства митрополита Онуфрия (Березовского), заявил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T11:09:00+03:00

2025-07-03T11:09:00+03:00

2025-07-03T11:24:00+03:00

киев

ситуация вокруг упц

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украина

родион мирошник

владимир зеленский

украинская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Международные организации должны дать оценку лишению Киевом гражданства митрополита Онуфрия (Березовского), заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Служба безопасности Украины в среду сообщила, что Владимир Зеленский лишил гражданства предстоятеля канонической Украинской православной церкви митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия за якобы наличие у него гражданства РФ."То, что произошло с митрополитом Онуфрием, это нужно оценивать уже международным организациям, которые должны смотреть на это все через призму права человека на вероисповедание, на следование своей религии", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.

https://ria.ru/20250702/zelenskij-2026797838.html

https://ria.ru/20250702/reshenie-2026803447.html

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