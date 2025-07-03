https://ria.ru/20250703/ogranicheniya-2026860114.html
В аэропорту Тамбова сняли ограничения на полеты
В аэропорту Тамбова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 03.07.2025
В аэропорту Тамбова сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T07:18:00+03:00
2025-07-03T07:18:00+03:00
2025-07-03T07:22:00+03:00
тамбов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация."В аэропорту Тамбов (Донское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250703/ogranicheniya-2026857575.html
тамбов
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тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Тамбов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Тамбова сняли ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Тамбова сняли ограничения на полеты