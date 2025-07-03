https://ria.ru/20250703/ogranicheniya-2026857575.html

В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты

В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 03.07.2025

В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T06:13:00+03:00

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2025-07-03T06:16:00+03:00

саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

артем кореняко

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250703/ogranicheniya-2026848494.html

саратов

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саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко, международная организация гражданской авиации