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В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 03.07.2025
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06:13 03.07.2025 (обновлено: 06:16 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/ogranicheniya-2026857575.html
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 03.07.2025
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T06:13:00+03:00
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саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
артем кореняко
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250703/ogranicheniya-2026848494.html
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саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко, международная организация гражданской авиации
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко, Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты

© РИА Новости / Филипп Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта "Гагарин" в Саратовской области
Здание международного аэропорта Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Филипп Кочетков
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Здание международного аэропорта "Гагарин" в Саратовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)", - написал он в Telegram-канале.
Аэропорт Тамбов (Донское) - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В аэропорту Тамбова ввели ограничения на полеты
02:27
 
СаратовФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Артем КоренякоМеждународная организация гражданской авиации
 
 
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