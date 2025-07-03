https://ria.ru/20250703/ogranicheniya--2026948971.html

В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 03.07.2025

В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T15:18:00+03:00

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2025-07-03T15:23:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

нижнекамск

безопасность

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE)", - сообщила Росавиация.

https://ria.ru/20250630/samolet-2026226682.html

нижнекамск

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), нижнекамск, безопасность, международная организация гражданской авиации