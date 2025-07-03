https://ria.ru/20250703/obvinenie-2026902662.html

Гуцул предъявили новое обвинение

Гуцул предъявили новое обвинение - РИА Новости, 03.07.2025

Гуцул предъявили новое обвинение

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила РИА Новости, что получила новое обвинение по уголовному делу. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T11:53:00+03:00

2025-07-03T11:53:00+03:00

2025-07-03T14:35:00+03:00

гагаузия

в мире

молдавия

кишинев

евгения гуцул

sputnik молдова

московский комсомолец

задержание главы гагаузии гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026555314_0:79:2848:1681_1920x0_80_0_0_fb9b00c2b375e3fd68bd7e95d10240d6.jpg

КИШИНЕВ, 3 июл — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила РИА Новости, что получила новое обвинение по уголовному делу."Мы получили новое обвинение, совсем другое. <...> Оказывается, сейчас Гуцул из России (по версии следствия. — Прим. ред.) ничего не привозила, понимаете? То есть это все меняется. И поэтому это дело должно быть прекращено", — пояснила башкан.Она также рассказала о слежке за семьей."У нас очень тяжелая ночь прошла. Неизвестные стояли на лестничной площадке. Супруг вышел и спрашивает: вы кто? Но (те. — Прим. ред.) молодые люди ничего не отвечали", — поделилась Гуцул.Далее они вызвали полицию, поскольку опасались, что это могли быть преступники. По словам политика, происходящее изматывает и создает тяжелую эмоциональную обстановку.Башкан подчеркнула, что хочет прекратить мучения семей и близких, и выразила желание спокойно жить и работать.Ожидается, что сегодня суд вынесет приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул и активистке оппозиционного блока "Победа" Светлане Попан. Сторона обвинения просит для них девять и восемь лет соответственно. Тем временем у здания, где проходит заседание, начались столкновения между участниками митинга в поддержку Гуцул и сторонниками правящей партии "Действие и солидарность".Преследование Евгении ГуцулОтношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.Дело башкана рассматривают в контексте усиления давления на молдавскую оппозицию. Власти заблокировали десятки СМИ и Telegram-каналов, задерживают депутатов в аэропорту за посещение России, против оппозиционных политиков возбуждают уголовные дела.

https://ria.ru/20250703/dodon-2026888052.html

https://ria.ru/20250701/kishinev-2026487405.html

гагаузия

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сторонники главы Гагаузии пикетируют здание районного суда в Кишиневе Сторонники главы Гагаузии пикетируют в ее поддержку здание районного суда в Кишиневе, где продолжатся прения по делу о якобы причастности руководителя региона к финансированию партии "Шор". Гуцул уже прибыла к зданию суда. Сторонники встретили ее аплодисментами, скандировали "Евгения, мы с тобой", передает корреспондент РИА Новости. 2025-07-03T11:53 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гагаузия, в мире, молдавия, кишинев, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул, майя санду, россия