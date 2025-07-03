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Гуцул предъявили новое обвинение - РИА Новости, 03.07.2025
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11:53 03.07.2025 (обновлено: 14:35 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/obvinenie-2026902662.html
Гуцул предъявили новое обвинение
Гуцул предъявили новое обвинение - РИА Новости, 03.07.2025
Гуцул предъявили новое обвинение
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила РИА Новости, что получила новое обвинение по уголовному делу. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T11:53:00+03:00
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гагаузия
в мире
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кишинев
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московский комсомолец
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 3 июл — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила РИА Новости, что получила новое обвинение по уголовному делу."Мы получили новое обвинение, совсем другое. &lt;...&gt; Оказывается, сейчас Гуцул из России (по версии следствия. — Прим. ред.) ничего не привозила, понимаете? То есть это все меняется. И поэтому это дело должно быть прекращено", — пояснила башкан.Она также рассказала о слежке за семьей."У нас очень тяжелая ночь прошла. Неизвестные стояли на лестничной площадке. Супруг вышел и спрашивает: вы кто? Но (те. — Прим. ред.) молодые люди ничего не отвечали", — поделилась Гуцул.Далее они вызвали полицию, поскольку опасались, что это могли быть преступники. По словам политика, происходящее изматывает и создает тяжелую эмоциональную обстановку.Башкан подчеркнула, что хочет прекратить мучения семей и близких, и выразила желание спокойно жить и работать.Ожидается, что сегодня суд вынесет приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул и активистке оппозиционного блока "Победа" Светлане Попан. Сторона обвинения просит для них девять и восемь лет соответственно. Тем временем у здания, где проходит заседание, начались столкновения между участниками митинга в поддержку Гуцул и сторонниками правящей партии "Действие и солидарность".Преследование Евгении ГуцулОтношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.Дело башкана рассматривают в контексте усиления давления на молдавскую оппозицию. Власти заблокировали десятки СМИ и Telegram-каналов, задерживают депутатов в аэропорту за посещение России, против оппозиционных политиков возбуждают уголовные дела.
https://ria.ru/20250703/dodon-2026888052.html
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Сторонники главы Гагаузии пикетируют здание районного суда в Кишиневе
Сторонники главы Гагаузии пикетируют в ее поддержку здание районного суда в Кишиневе, где продолжатся прения по делу о якобы причастности руководителя региона к финансированию партии "Шор". Гуцул уже прибыла к зданию суда. Сторонники встретили ее аплодисментами, скандировали "Евгения, мы с тобой", передает корреспондент РИА Новости.
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гагаузия, в мире, молдавия, кишинев, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул, майя санду, россия
Гагаузия, В мире, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Майя Санду, Россия
Гуцул предъявили новое обвинение

Гуцул предъявили новое обвинение в рамках уголовного дела

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 июл — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила РИА Новости, что получила новое обвинение по уголовному делу.
"Мы получили новое обвинение, совсем другое. <...> Оказывается, сейчас Гуцул из России (по версии следствия. — Прим. ред.) ничего не привозила, понимаете? То есть это все меняется. И поэтому это дело должно быть прекращено", — пояснила башкан.
Она также рассказала о слежке за семьей.
"У нас очень тяжелая ночь прошла. Неизвестные стояли на лестничной площадке. Супруг вышел и спрашивает: вы кто? Но (те. — Прим. ред.) молодые люди ничего не отвечали", — поделилась Гуцул.
Далее они вызвали полицию, поскольку опасались, что это могли быть преступники. По словам политика, происходящее изматывает и создает тяжелую эмоциональную обстановку.
Башкан подчеркнула, что хочет прекратить мучения семей и близких, и выразила желание спокойно жить и работать.
Ожидается, что сегодня суд вынесет приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул и активистке оппозиционного блока "Победа" Светлане Попан. Сторона обвинения просит для них девять и восемь лет соответственно. Тем временем у здания, где проходит заседание, начались столкновения между участниками митинга в поддержку Гуцул и сторонниками правящей партии "Действие и солидарность".
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Додон обвинил власти Молдавии в политической расправе над Гуцул
10:52

Преследование Евгении Гуцул

  • Главу Гагаузии 25 марта арестовали на 20 суток.
  • Ее обвинили в нарушениях при финансировании партии "Шор" и управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2024-м.
  • Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток.
  • Затем его продлили до 13 июня, а после — еще на месяц.
  • Как отмечал адвокат Сергей Морару, молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии и провести перевыборы

Башкан выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.

Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.
Дело башкана рассматривают в контексте усиления давления на молдавскую оппозицию. Власти заблокировали десятки СМИ и Telegram-каналов, задерживают депутатов в аэропорту за посещение России, против оппозиционных политиков возбуждают уголовные дела.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Молдавские власти хотят убрать главу Гагаузии до осени, заявили в оппозиции
1 июля, 12:41
 
ГагаузияВ миреМолдавияКишиневЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии ГуцулМайя СандуРоссия
 
 
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