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Украинские войска 18 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 18 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.07.2025
Украинские войска 18 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 36 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T00:30:00+03:00
2025-07-03T00:30:00+03:00
2025-07-03T00:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 36 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Восемнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Восемнадцать вооруженных атак - на горловском направлении ", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Поступили сведения о ранении мирного жителя в населенном пункте Богатырь 1 июля. За предыдущие сутки управление зафиксировало 19 обстрелов.
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украина
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска 18 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 18 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 36 боеприпасов