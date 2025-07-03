https://ria.ru/20250703/norvegija-2026894683.html

Норвегия составила первую в своей истории стратегию по ядерной безопасности

Норвегия составила первую в своей истории стратегию по ядерной безопасности - РИА Новости, 03.07.2025

Норвегия составила первую в своей истории стратегию по ядерной безопасности

Норвегия представила первую в своей истории национальную стратегию по обеспечению радиационной и ядерной безопасности, основной целью которой стала охрана... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T11:19:00+03:00

2025-07-03T11:19:00+03:00

2025-07-03T11:19:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Норвегия представила первую в своей истории национальную стратегию по обеспечению радиационной и ядерной безопасности, основной целью которой стала охрана здоровья и защита окружающей среды, сообщает правительство страны. "Я очень рад, что у нас появилась первая в стране национальная стратегия в этой сфере (радиационной и ядерной безопасности - ред.). Она призвана укрепить готовность в сфере здравоохранения и безопасность нашей страны", - заявил министр здравоохранения и социального обеспечения Ян Кристиан Вестре, его слова приводятся в пресс-релизе. По словам министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде, на фоне роста глобальной напряженности вопрос радиационной и ядерной безопасности приобретает особую важность. Согласно пресс-релизу, стратегия была разработана после проверки состояния ядерной безопасности в стране Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в 2019 году. "В рамках новой национальной стратегии Норвегия обязуется поддерживать высокий уровень защиты от радиоактивного излучения и ядерной безопасности для защиты здоровья людей и окружающей среды от негативных последствий излучения", - отмечается в публикации. Стратегия состоит из десяти конкретных целей, в числе которых минимизация риска происшествий, связанных с радиацией и ядерной энергией, а также разработка и введение правил действия в отношении риска излучения от источников, не подконтрольных властям страны. Кроме того, Норвегия стремится к прозрачности и открытости в этой сфере.

https://ria.ru/20250702/rossiya-2026752598.html

https://ria.ru/20250627/estoniya-2025788980.html

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в мире, норвегия, эспен барт эйде, магатэ