На саммите НАТО не обсуждали вступление Киева в альянс, заявили в Венгрии
Гуйяш: вступление Украины в НАТО не фигурировало на повестке саммита альянса
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 июл - РИА Новости. Вступление Украины в НАТО не фигурировало на повестке дня саммита альянса в Гааге, и в обозримом будущем ситуация не изменится, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Это (вступление Украины в альянс - ред.) было исключено из повестки дня. Конечно, может быть много видов сотрудничества со многими странами-членами НАТО, но членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня в НАТО, и в обозримом будущем никаких изменений тут не будет", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.
Гуйяш добавил, что в Евросоюзе "подобных изменений не произошло", там большинство по-прежнему намерено принять Украину в сообщество.
"Украина не может быть членом НАТО, поэтому ЕС не может получить аналогичные (с ранее принятыми странами - ред.) гарантии безопасности, так что нужно двигаться к отношениям другого рода с Украиной. ЕС, подавляющее большинство стран-членов, практически все страны, за исключением Словакии и Венгрии, пока до этого не дошли. Венгрия за поддержку Украины, но не считает правильным открывать переговорные главы (о вступлении в ЕС - ред.), поэтому мы и не согласились на это", - подчеркнул он.
Глава администрации венгерского премьера отметил, что некорректно в этом случае говорить о вето, потому что решения о приеме новых стран в ЕС должны приниматься единогласно, а единогласия в этом вопросе нет.
После саммита альянса премьер-министра Венгрии Виктор Орбан заявил, что в НАТО формируется большинство, которое считает, что любой конфликт альянса с РФ приведет к Третьей мировой войне и этого надо избежать.