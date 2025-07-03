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На саммите НАТО не обсуждали вступление Киева в альянс, заявили в Венгрии - РИА Новости, 03.07.2025
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14:22 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/nato-2026937961.html
На саммите НАТО не обсуждали вступление Киева в альянс, заявили в Венгрии
На саммите НАТО не обсуждали вступление Киева в альянс, заявили в Венгрии - РИА Новости, 03.07.2025
На саммите НАТО не обсуждали вступление Киева в альянс, заявили в Венгрии
Вступление Украины в НАТО не фигурировало на повестке дня саммита альянса в Гааге, и в обозримом будущем ситуация не изменится, заявил глава администрации... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:22:00+03:00
2025-07-03T14:22:00+03:00
в мире
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БУДАПЕШТ, 3 июл - РИА Новости. Вступление Украины в НАТО не фигурировало на повестке дня саммита альянса в Гааге, и в обозримом будущем ситуация не изменится, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Это (вступление Украины в альянс - ред.) было исключено из повестки дня. Конечно, может быть много видов сотрудничества со многими странами-членами НАТО, но членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня в НАТО, и в обозримом будущем никаких изменений тут не будет", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1. Гуйяш добавил, что в Евросоюзе "подобных изменений не произошло", там большинство по-прежнему намерено принять Украину в сообщество. "Украина не может быть членом НАТО, поэтому ЕС не может получить аналогичные (с ранее принятыми странами - ред.) гарантии безопасности, так что нужно двигаться к отношениям другого рода с Украиной. ЕС, подавляющее большинство стран-членов, практически все страны, за исключением Словакии и Венгрии, пока до этого не дошли. Венгрия за поддержку Украины, но не считает правильным открывать переговорные главы (о вступлении в ЕС - ред.), поэтому мы и не согласились на это", - подчеркнул он. Глава администрации венгерского премьера отметил, что некорректно в этом случае говорить о вето, потому что решения о приеме новых стран в ЕС должны приниматься единогласно, а единогласия в этом вопросе нет. После саммита альянса премьер-министра Венгрии Виктор Орбан заявил, что в НАТО формируется большинство, которое считает, что любой конфликт альянса с РФ приведет к Третьей мировой войне и этого надо избежать.
https://ria.ru/20250625/orban-2025447993.html
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в мире, украина, венгрия, гаага, виктор орбан, нато
В мире, Украина, Венгрия, Гаага, Виктор Орбан, НАТО
На саммите НАТО не обсуждали вступление Киева в альянс, заявили в Венгрии

Гуйяш: вступление Украины в НАТО не фигурировало на повестке саммита альянса

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 июл - РИА Новости. Вступление Украины в НАТО не фигурировало на повестке дня саммита альянса в Гааге, и в обозримом будущем ситуация не изменится, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Это (вступление Украины в альянс - ред.) было исключено из повестки дня. Конечно, может быть много видов сотрудничества со многими странами-членами НАТО, но членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня в НАТО, и в обозримом будущем никаких изменений тут не будет", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.
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Гуйяш добавил, что в Евросоюзе "подобных изменений не произошло", там большинство по-прежнему намерено принять Украину в сообщество.
"Украина не может быть членом НАТО, поэтому ЕС не может получить аналогичные (с ранее принятыми странами - ред.) гарантии безопасности, так что нужно двигаться к отношениям другого рода с Украиной. ЕС, подавляющее большинство стран-членов, практически все страны, за исключением Словакии и Венгрии, пока до этого не дошли. Венгрия за поддержку Украины, но не считает правильным открывать переговорные главы (о вступлении в ЕС - ред.), поэтому мы и не согласились на это", - подчеркнул он.
Глава администрации венгерского премьера отметил, что некорректно в этом случае говорить о вето, потому что решения о приеме новых стран в ЕС должны приниматься единогласно, а единогласия в этом вопросе нет.
После саммита альянса премьер-министра Венгрии Виктор Орбан заявил, что в НАТО формируется большинство, которое считает, что любой конфликт альянса с РФ приведет к Третьей мировой войне и этого надо избежать.
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