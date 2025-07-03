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НАТО готовится к сокращению количества войск США в Европе, пишет Euractiv - РИА Новости, 03.07.2025
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10:13 03.07.2025 (обновлено: 10:16 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/nato-2026878619.html
НАТО готовится к сокращению количества войск США в Европе, пишет Euractiv
НАТО готовится к сокращению количества войск США в Европе, пишет Euractiv - РИА Новости, 03.07.2025
НАТО готовится к сокращению количества войск США в Европе, пишет Euractiv
Европейские члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению численности американских войск на континенте, пишет портал Euractiv со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T10:13:00+03:00
2025-07-03T10:16:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Европейские члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению численности американских войск на континенте, пишет портал Euractiv со ссылкой на источники. "Европейские союзники по НАТО начали частную подготовку к тому, как Североатлантический союз должен отреагировать на потенциальное сокращение численности американских войск на континенте", - говорится в публикации. Как отмечает портал, в европейских кругах НАТО убеждены, что президент США Дональд Трамп сократит численность сил, дислоцированных в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек, и перенаправит их в Азию и на Ближний Восток. По данным портала, европейские участники НАТО не смогут заменить в течение многих лет американские вооруженные силы. "С возвращением Трампа в Белый дом европейские союзники обсуждают сценарии вывода от 10 000 до 20 000 американских военнослужащих", - добавляет портал. Cтраны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
https://ria.ru/20250623/reuters-2024720327.html
https://ria.ru/20250702/nato-2026763128.html
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в мире, гаага, сша, дональд трамп, нато, саммит нато, европа
В мире, Гаага, США, Дональд Трамп, НАТО, Саммит НАТО, Европа
НАТО готовится к сокращению количества войск США в Европе, пишет Euractiv

Euractiv: НАТО готовится к возможному сокращению войск США в Европе

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО
Баннеры с символикой НАТО - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Европейские члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению численности американских войск на континенте, пишет портал Euractiv со ссылкой на источники.
"Европейские союзники по НАТО начали частную подготовку к тому, как Североатлантический союз должен отреагировать на потенциальное сокращение численности американских войск на континенте", - говорится в публикации.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Крайний срок": на Западе раскрыли, на что решилась НАТО 
23 июня, 01:44
Как отмечает портал, в европейских кругах НАТО убеждены, что президент США Дональд Трамп сократит численность сил, дислоцированных в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек, и перенаправит их в Азию и на Ближний Восток.
По данным портала, европейские участники НАТО не смогут заменить в течение многих лет американские вооруженные силы.
"С возвращением Трампа в Белый дом европейские союзники обсуждают сценарии вывода от 10 000 до 20 000 американских военнослужащих", - добавляет портал.
Cтраны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Генсек НАТО оценил решение США сократить поставки оружия Украине
Вчера, 15:50
 
В миреГаагаСШАДональд ТрампНАТОСаммит НАТОЕвропа
 
 
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