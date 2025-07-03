https://ria.ru/20250703/nalog-2026842733.html

Названа сумма дохода со вкладов, на которую начислят налог

Названа сумма дохода со вкладов, на которую начислят налог - РИА Новости, 03.07.2025

Названа сумма дохода со вкладов, на которую начислят налог

До 1 декабря 2025 года россиянам необходимо уплатить налог на доходы по вкладам за 2024 год, рассказал агентству "Прайм" председатель Комиссии по финансовым... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T02:18:00+03:00

2025-07-03T02:18:00+03:00

2025-07-03T02:18:00+03:00

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

единый государственный экзамен (егэ)

вклады

налоги

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. До 1 декабря 2025 года россиянам необходимо уплатить налог на доходы по вкладам за 2024 год, рассказал агентству "Прайм" председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Егор Диашов.По его словам, это необходимо сделать, если сумма дохода по вкладам превышает необлагаемую сумму."Она рассчитывается по формуле: 1 млн рублей × максимальную ключевую ставку на 1 число каждого месяца в году. В 2024 ставка составила 21%, соответственно, доход, который не облагается налогом, – 210 тысяч рублей", – указал эксперт.Если вкладов несколько, доход по ним суммируется. Уплатить налог необходимо до 1 декабря 2025 года. Это можно сделать в личном кабинете "Госуслуг", на сайте ФНС, в мобильном приложении или отделении банка. За неуплату налога предусмотрены пени и штрафы.Диашов добавил, что не облагаются налогом доходы по эскроу-счетам, а также по рублевым вкладам и счетам со ставкой не более 1% в течение всего года.

https://ria.ru/20250702/vklady-2026637137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), единый государственный экзамен (егэ), вклады, налоги