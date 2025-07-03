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Набиуллина назвала темпы роста цен на услуги повышенными - РИА Новости, 03.07.2025
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14:34 03.07.2025 (обновлено: 15:24 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/nabiullina-2026941355.html
Набиуллина назвала темпы роста цен на услуги повышенными
Набиуллина назвала темпы роста цен на услуги повышенными - РИА Новости, 03.07.2025
Набиуллина назвала темпы роста цен на услуги повышенными
Темпы роста цен на услуги в России остаются повышенными, что говорит о структурных изменениях в потреблении с ростом уровня доходов населения, возникает спрос и РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:34:00+03:00
2025-07-03T15:24:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Темпы роста цен на услуги в России остаются повышенными, что говорит о структурных изменениях в потреблении с ростом уровня доходов населения, возникает спрос и на сектор "экономики впечатлений", заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.Вчера в ходе сессии конгресса глава ЦБ РФ рассказала, что рост "экономики впечатлений" может быть долгосрочным трендом и может оказать влияние на инфляцию. Корреспондент РИА Новости поинтересовался, какой доли ВВП должен достичь этот сектор, чтобы произошел какой-то тектонический сдвиг в экономике, и когда этого можно ожидать."Я не думаю, что это вопрос о тектонических каких-то сдвигах и о доле. Это, скорее, о трендах... Видно, что есть этот тренд, что доля такая растёт. И мы также видим, что "экономика впечатлений" растет вместе с увеличением уровня развития страны, уровня развития экономики, уровня доходов. Когда у людей появляется возможность тратить ресурсы не только на товары первой необходимости, возникает больше спроса на как раз сектор услуг, и на сектор экономики впечатлений", - сказала она."Об этом говорят многие эксперты, экономисты. И, конечно, вот такие структурные изменения, их нельзя выхватывать одно от другого, их надо смотреть в совокупности, они могут влиять на макроэкономические показатели. Вот что мы, например, сейчас видим: при замедлении темпов роста цен общих темпы роста цен на услуги остаются повышенными. И это тоже некоторое свидетельство, показатель вот этих структурных изменений и предпочтений в потреблении", - добавила Набиуллина.Глава ЦБ отметила, что люди потребляют все больше услуг, и спрос на услуги растет быстрее, чем на товары. "И мы это должны учитывать, то есть анализируя саму инфляцию и ее структуру. И будем принимать во внимание, но как один из факторов, который влияет на инфляцию наряду со всеми остальными", - подытожила она.
https://ria.ru/20250703/nabiullina-2026937769.html
https://ria.ru/20250702/inflyatsiya-2026740882.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина назвала темпы роста цен на услуги повышенными

Набиуллина заявила, что темпы роста цен на услуги в России остаются повышенными

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Темпы роста цен на услуги в России остаются повышенными, что говорит о структурных изменениях в потреблении с ростом уровня доходов населения, возникает спрос и на сектор "экономики впечатлений", заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.
Вчера в ходе сессии конгресса глава ЦБ РФ рассказала, что рост "экономики впечатлений" может быть долгосрочным трендом и может оказать влияние на инфляцию. Корреспондент РИА Новости поинтересовался, какой доли ВВП должен достичь этот сектор, чтобы произошел какой-то тектонический сдвиг в экономике, и когда этого можно ожидать.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Набиуллина считает недостаточными темпы роста производительности труда
14:21
«
"Я не думаю, что это вопрос о тектонических каких-то сдвигах и о доле. Это, скорее, о трендах... Видно, что есть этот тренд, что доля такая растёт. И мы также видим, что "экономика впечатлений" растет вместе с увеличением уровня развития страны, уровня развития экономики, уровня доходов. Когда у людей появляется возможность тратить ресурсы не только на товары первой необходимости, возникает больше спроса на как раз сектор услуг, и на сектор экономики впечатлений", - сказала она.
"Об этом говорят многие эксперты, экономисты. И, конечно, вот такие структурные изменения, их нельзя выхватывать одно от другого, их надо смотреть в совокупности, они могут влиять на макроэкономические показатели. Вот что мы, например, сейчас видим: при замедлении темпов роста цен общих темпы роста цен на услуги остаются повышенными. И это тоже некоторое свидетельство, показатель вот этих структурных изменений и предпочтений в потреблении", - добавила Набиуллина.
Глава ЦБ отметила, что люди потребляют все больше услуг, и спрос на услуги растет быстрее, чем на товары. "И мы это должны учитывать, то есть анализируя саму инфляцию и ее структуру. И будем принимать во внимание, но как один из факторов, который влияет на инфляцию наряду со всеми остальными", - подытожила она.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Инфляция в России замедляется быстрее, чем ожидал ЦБ
Вчера, 14:34
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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