Набиуллина назвала темпы роста цен на услуги повышенными
Набиуллина заявила, что темпы роста цен на услуги в России остаются повышенными
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Темпы роста цен на услуги в России остаются повышенными, что говорит о структурных изменениях в потреблении с ростом уровня доходов населения, возникает спрос и на сектор "экономики впечатлений", заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.
Вчера в ходе сессии конгресса глава ЦБ РФ рассказала, что рост "экономики впечатлений" может быть долгосрочным трендом и может оказать влияние на инфляцию. Корреспондент РИА Новости поинтересовался, какой доли ВВП должен достичь этот сектор, чтобы произошел какой-то тектонический сдвиг в экономике, и когда этого можно ожидать.
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"Я не думаю, что это вопрос о тектонических каких-то сдвигах и о доле. Это, скорее, о трендах... Видно, что есть этот тренд, что доля такая растёт. И мы также видим, что "экономика впечатлений" растет вместе с увеличением уровня развития страны, уровня развития экономики, уровня доходов. Когда у людей появляется возможность тратить ресурсы не только на товары первой необходимости, возникает больше спроса на как раз сектор услуг, и на сектор экономики впечатлений", - сказала она.
"Об этом говорят многие эксперты, экономисты. И, конечно, вот такие структурные изменения, их нельзя выхватывать одно от другого, их надо смотреть в совокупности, они могут влиять на макроэкономические показатели. Вот что мы, например, сейчас видим: при замедлении темпов роста цен общих темпы роста цен на услуги остаются повышенными. И это тоже некоторое свидетельство, показатель вот этих структурных изменений и предпочтений в потреблении", - добавила Набиуллина.
Глава ЦБ отметила, что люди потребляют все больше услуг, и спрос на услуги растет быстрее, чем на товары. "И мы это должны учитывать, то есть анализируя саму инфляцию и ее структуру. И будем принимать во внимание, но как один из факторов, который влияет на инфляцию наряду со всеми остальными", - подытожила она.