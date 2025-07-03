https://ria.ru/20250703/nabiullina-2026937769.html

Набиуллина считает недостаточными темпы роста производительности труда

Набиуллина считает недостаточными темпы роста производительности труда - РИА Новости, 03.07.2025

Набиуллина считает недостаточными темпы роста производительности труда

Темпы роста производительности труда в РФ пока недостаточны, эта проблема в ближайший месяц будет все более ярко выходить на первый план, заявила глава ЦБ... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T14:21:00+03:00

2025-07-03T14:21:00+03:00

2025-07-03T14:43:00+03:00

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Темпы роста производительности труда в РФ пока недостаточны, эта проблема в ближайший месяц будет все более ярко выходить на первый план, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Я бы отметила низкие темпы роста производительности труда… При той ограниченности физических ресурсов, для нас очень важна отдача от использования этих ресурсов. Пока мы видим, с точки зрения экономики предложения, не очень высокие темпы роста производительности труда. И думаю, что эта проблема будет все более ярко выходить на первый план ближайший месяц", - сказала она журналистам в ходе Финансового конгресса регулятора.

https://ria.ru/20250703/nabiullina-2026936414.html

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, экономика