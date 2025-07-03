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Набиуллина считает недостаточными темпы роста производительности труда - РИА Новости, 03.07.2025
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14:21 03.07.2025 (обновлено: 14:43 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/nabiullina-2026937769.html
Набиуллина считает недостаточными темпы роста производительности труда
Набиуллина считает недостаточными темпы роста производительности труда - РИА Новости, 03.07.2025
Набиуллина считает недостаточными темпы роста производительности труда
Темпы роста производительности труда в РФ пока недостаточны, эта проблема в ближайший месяц будет все более ярко выходить на первый план, заявила глава ЦБ... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:21:00+03:00
2025-07-03T14:43:00+03:00
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Темпы роста производительности труда в РФ пока недостаточны, эта проблема в ближайший месяц будет все более ярко выходить на первый план, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Я бы отметила низкие темпы роста производительности труда… При той ограниченности физических ресурсов, для нас очень важна отдача от использования этих ресурсов. Пока мы видим, с точки зрения экономики предложения, не очень высокие темпы роста производительности труда. И думаю, что эта проблема будет все более ярко выходить на первый план ближайший месяц", - сказала она журналистам в ходе Финансового конгресса регулятора.
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россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Экономика
Набиуллина считает недостаточными темпы роста производительности труда

Набиуллина: проблема роста производительности труда в РФ выйдет на первый план

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Банка России Эльвира Набиуллина
Глава Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Темпы роста производительности труда в РФ пока недостаточны, эта проблема в ближайший месяц будет все более ярко выходить на первый план, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«
"Я бы отметила низкие темпы роста производительности труда… При той ограниченности физических ресурсов, для нас очень важна отдача от использования этих ресурсов. Пока мы видим, с точки зрения экономики предложения, не очень высокие темпы роста производительности труда. И думаю, что эта проблема будет все более ярко выходить на первый план ближайший месяц", - сказала она журналистам в ходе Финансового конгресса регулятора.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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