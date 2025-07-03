https://ria.ru/20250703/nabiullina-2026935866.html

ЦБ все еще против использования криптовалют в расчетах, заявила Набиуллина

ЦБ все еще против использования криптовалют в расчетах, заявила Набиуллина - РИА Новости, 03.07.2025

ЦБ все еще против использования криптовалют в расчетах, заявила Набиуллина

Банк России по-прежнему против использования криптовалют в расчетах внутри страны, а риски инвестиций в них выше обычных волатильных активов, заявила... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T14:14:00+03:00

2025-07-03T14:14:00+03:00

2025-07-03T14:31:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Банк России по-прежнему против использования криптовалют в расчетах внутри страны, а риски инвестиций в них выше обычных волатильных активов, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина."Я до сих пор считаю, что это достаточно волатильный, рискованный актив. Но у нас есть разные инвесторы. Есть инвесторы, которые готовы рискнуть в ожидании доходности, квалифицированные инвесторы. Но в этой ситуации с криптовалютами мы считаем, что риски выше, чем даже по обычным, скажем так, волатильным активам", - сказала она в рамках Финансового конгресса регулятора."Поэтому для инвестирования предлагаем выделить класс особо квалифицированных инвесторов. С нами Минфин, наш контрагент в правительстве, с этим подходом в принципе согласился. Мы с ними обсуждаем, что это могут быть за критерии особо квалифицированных инвесторов. На наш взгляд, этот режим нужно отработать в рамках эксперимента, экспериментального правового режима… Мы по-прежнему против того, чтобы криптовалюты использовались в расчетах внутри страны", - подытожила Набиуллина.

https://ria.ru/20250703/pribyl-2026939176.html

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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)