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ЦБ все еще против использования криптовалют в расчетах, заявила Набиуллина - РИА Новости, 03.07.2025
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14:14 03.07.2025 (обновлено: 14:31 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/nabiullina-2026935866.html
ЦБ все еще против использования криптовалют в расчетах, заявила Набиуллина
ЦБ все еще против использования криптовалют в расчетах, заявила Набиуллина - РИА Новости, 03.07.2025
ЦБ все еще против использования криптовалют в расчетах, заявила Набиуллина
Банк России по-прежнему против использования криптовалют в расчетах внутри страны, а риски инвестиций в них выше обычных волатильных активов, заявила... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:14:00+03:00
2025-07-03T14:31:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Банк России по-прежнему против использования криптовалют в расчетах внутри страны, а риски инвестиций в них выше обычных волатильных активов, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина."Я до сих пор считаю, что это достаточно волатильный, рискованный актив. Но у нас есть разные инвесторы. Есть инвесторы, которые готовы рискнуть в ожидании доходности, квалифицированные инвесторы. Но в этой ситуации с криптовалютами мы считаем, что риски выше, чем даже по обычным, скажем так, волатильным активам", - сказала она в рамках Финансового конгресса регулятора."Поэтому для инвестирования предлагаем выделить класс особо квалифицированных инвесторов. С нами Минфин, наш контрагент в правительстве, с этим подходом в принципе согласился. Мы с ними обсуждаем, что это могут быть за критерии особо квалифицированных инвесторов. На наш взгляд, этот режим нужно отработать в рамках эксперимента, экспериментального правового режима… Мы по-прежнему против того, чтобы криптовалюты использовались в расчетах внутри страны", - подытожила Набиуллина.
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России)
ЦБ все еще против использования криптовалют в расчетах, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ против использования криптовалют в расчетах внутри страны

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Банка России Эльвира Набиуллина
Глава Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Глава Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Банк России по-прежнему против использования криптовалют в расчетах внутри страны, а риски инвестиций в них выше обычных волатильных активов, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Я до сих пор считаю, что это достаточно волатильный, рискованный актив. Но у нас есть разные инвесторы. Есть инвесторы, которые готовы рискнуть в ожидании доходности, квалифицированные инвесторы. Но в этой ситуации с криптовалютами мы считаем, что риски выше, чем даже по обычным, скажем так, волатильным активам", - сказала она в рамках Финансового конгресса регулятора.
"Поэтому для инвестирования предлагаем выделить класс особо квалифицированных инвесторов. С нами Минфин, наш контрагент в правительстве, с этим подходом в принципе согласился. Мы с ними обсуждаем, что это могут быть за критерии особо квалифицированных инвесторов. На наш взгляд, этот режим нужно отработать в рамках эксперимента, экспериментального правового режима… Мы по-прежнему против того, чтобы криптовалюты использовались в расчетах внутри страны", - подытожила Набиуллина.
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Набиуллина оценила прибыль банков в этом году
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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