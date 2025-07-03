https://ria.ru/20250703/mvd-2026974212.html

Погибший в Луганске экс-глава администрации находился в розыске СБУ

Погибший в Луганске экс-глава администрации находился в розыске СБУ - РИА Новости, 03.07.2025

Погибший в Луганске экс-глава администрации находился в розыске СБУ

Погибший при взрыве в четверг в Луганске бывший глава администрации города Манолис Пилавов находился в розыске Службы безопасности Украины (СБУ) с 2015 года,... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T16:29:00+03:00

2025-07-03T16:29:00+03:00

2025-07-03T16:29:00+03:00

россия

луганская народная республика

манолис пилавов

служба безопасности украины

мвд украины

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Погибший при взрыве в четверг в Луганске бывший глава администрации города Манолис Пилавов находился в розыске Службы безопасности Украины (СБУ) с 2015 года, свидетельствуют данные украинского министерства внутренних дел. Ранее в четверг источник сообщил РИА Новости, что Пилавов погиб в результате взрыва в городе. Согласно опубликованным МВД Украины данным, Пилавов находился в розыске с 12 февраля 2015 года. Его обвиняли по трем статьям: "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя", "создание террористической группы или террористической организации". Пилавов занимал должность главы администрации Луганска с 2014 по 2023 годы. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20250703/delo-2026948219.html

россия

луганская народная республика

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россия, луганская народная республика, манолис пилавов, служба безопасности украины, мвд украины, луганск