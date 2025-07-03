https://ria.ru/20250703/mvd-2026871316.html

МВД составило портрет участника мошеннических схем

МВД составило портрет участника мошеннических схем - РИА Новости, 03.07.2025

МВД составило портрет участника мошеннических схем

Молодежь в возрасте от 17 до 25 лет без высшего образования, ранее судимых граждан старше 40 лет, а также приезжих нанимают мошенники в качестве курьеров,... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T09:43:00+03:00

2025-07-03T09:43:00+03:00

2025-07-03T09:43:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Молодежь в возрасте от 17 до 25 лет без высшего образования, ранее судимых граждан старше 40 лет, а также приезжих нанимают мошенники в качестве курьеров, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Пехота" мошенников – это курьеры. За 10 дней было установлено и задержано порядка 120 лиц, забиравших и перевозивших наличные, обманом полученные у граждан. В подавляющем большинстве случаев это молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет без высшего образования. Чаще всего задержания касаются мужчин, девушки попадаются реже, но тоже не являются исключением. Отдельная, менее многочисленная категория – ранее судимые граждане, как правило, старше 40 лет", - говорится в Telegram-канале управления. К типичным группам риска, по данным ведомства, относятся: студенты, ищущие легкий заработок, безработные или низкоквалифицированные работники (таксисты, курьеры легальных служб доставки), лица, испытывающие нехватку финансовых средств, при этом многие не имеют судимости до первого задержания.

https://ria.ru/20250407/moshenniki-2009728154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), единый государственный экзамен (егэ)