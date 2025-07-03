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МВД составило портрет участника мошеннических схем - РИА Новости, 03.07.2025
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09:43 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/mvd-2026871316.html
МВД составило портрет участника мошеннических схем
МВД составило портрет участника мошеннических схем - РИА Новости, 03.07.2025
МВД составило портрет участника мошеннических схем
Молодежь в возрасте от 17 до 25 лет без высшего образования, ранее судимых граждан старше 40 лет, а также приезжих нанимают мошенники в качестве курьеров,... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T09:43:00+03:00
2025-07-03T09:43:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Молодежь в возрасте от 17 до 25 лет без высшего образования, ранее судимых граждан старше 40 лет, а также приезжих нанимают мошенники в качестве курьеров, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Пехота" мошенников – это курьеры. За 10 дней было установлено и задержано порядка 120 лиц, забиравших и перевозивших наличные, обманом полученные у граждан. В подавляющем большинстве случаев это молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет без высшего образования. Чаще всего задержания касаются мужчин, девушки попадаются реже, но тоже не являются исключением. Отдельная, менее многочисленная категория – ранее судимые граждане, как правило, старше 40 лет", - говорится в Telegram-канале управления. К типичным группам риска, по данным ведомства, относятся: студенты, ищущие легкий заработок, безработные или низкоквалифицированные работники (таксисты, курьеры легальных служб доставки), лица, испытывающие нехватку финансовых средств, при этом многие не имеют судимости до первого задержания.
https://ria.ru/20250407/moshenniki-2009728154.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), единый государственный экзамен (егэ)
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
МВД составило портрет участника мошеннических схем

МВД: мошенники нанимают молодежь в качестве курьеров

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Молодежь в возрасте от 17 до 25 лет без высшего образования, ранее судимых граждан старше 40 лет, а также приезжих нанимают мошенники в качестве курьеров, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Пехота" мошенников – это курьеры. За 10 дней было установлено и задержано порядка 120 лиц, забиравших и перевозивших наличные, обманом полученные у граждан. В подавляющем большинстве случаев это молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет без высшего образования. Чаще всего задержания касаются мужчин, девушки попадаются реже, но тоже не являются исключением. Отдельная, менее многочисленная категория – ранее судимые граждане, как правило, старше 40 лет", - говорится в Telegram-канале управления.
К типичным группам риска, по данным ведомства, относятся: студенты, ищущие легкий заработок, безработные или низкоквалифицированные работники (таксисты, курьеры легальных служб доставки), лица, испытывающие нехватку финансовых средств, при этом многие не имеют судимости до первого задержания.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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