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Россиянам рассказали о возможных способах мошенничества по IP-адресу - РИА Новости, 03.07.2025
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03:14 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/mvd-2026850584.html
Россиянам рассказали о возможных способах мошенничества по IP-адресу
Россиянам рассказали о возможных способах мошенничества по IP-адресу - РИА Новости, 03.07.2025
Россиянам рассказали о возможных способах мошенничества по IP-адресу
Кибермошенники по IP-адресу могут определить местоположение жертвы, организовать DDoS-атаку и даже перехватить трафик и так похитить конфиденциальную... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T03:14:00+03:00
2025-07-03T03:14:00+03:00
технологии
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Кибермошенники по IP-адресу могут определить местоположение жертвы, организовать DDoS-атаку и даже перехватить трафик и так похитить конфиденциальную информацию, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "IP-адрес не раскрывает полной информации о пользователе, но он может дать злоумышленникам важные зацепки", - говорится в сообщении. В материалах указано, что по IP-адресу мошенники могут определить примерное местоположение пользователя — страну, регион, город, а иногда даже район, а также организовать DDoS-атаки, из-за которых устройство или сеть становятся недоступны для использования. Кроме того, IP-адрес помогает аферистам проводить "более убедительные фишинговые атаки". Например, через сообщения, которые связаны с жертвой, заставляя передавать личную информацию. "В некоторых случаях, используя IP-адрес, злоумышленники могут перехватить трафик, если жертва использует незащищенные сети, такие как общественные (точки доступа - ред.) Wi-Fi. Это может привести к утечке конфиденциальной информации", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20250701/mvd-2026449577.html
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технологии, единый государственный экзамен (егэ)
Технологии, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Россиянам рассказали о возможных способах мошенничества по IP-адресу

МВД: мошенники по IP-адресу могут определить местоположение жертвы

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Кибермошенники по IP-адресу могут определить местоположение жертвы, организовать DDoS-атаку и даже перехватить трафик и так похитить конфиденциальную информацию, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"IP-адрес не раскрывает полной информации о пользователе, но он может дать злоумышленникам важные зацепки", - говорится в сообщении.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
МВД раскрыло новую мошенническую схему
1 июля, 09:43
В материалах указано, что по IP-адресу мошенники могут определить примерное местоположение пользователя — страну, регион, город, а иногда даже район, а также организовать DDoS-атаки, из-за которых устройство или сеть становятся недоступны для использования.
Кроме того, IP-адрес помогает аферистам проводить "более убедительные фишинговые атаки". Например, через сообщения, которые связаны с жертвой, заставляя передавать личную информацию.
"В некоторых случаях, используя IP-адрес, злоумышленники могут перехватить трафик, если жертва использует незащищенные сети, такие как общественные (точки доступа - ред.) Wi-Fi. Это может привести к утечке конфиденциальной информации", - сообщает ведомство.
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