https://ria.ru/20250703/mvd--2026927962.html

МВД Ингушетии опровергло сообщения об обысках у главы министерства

МВД Ингушетии опровергло сообщения об обысках у главы министерства - РИА Новости, 03.07.2025

МВД Ингушетии опровергло сообщения об обысках у главы министерства

МВД по Ингушетии выступило с опровержением информации об обысках, якобы проведенных в министерстве и по месту жительства министра внутренних дел региона и его... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T13:39:00+03:00

2025-07-03T13:39:00+03:00

2025-07-03T13:39:00+03:00

республика ингушетия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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НАЛЬЧИК, 3 июл – РИА Новости. МВД по Ингушетии выступило с опровержением информации об обысках, якобы проведенных в министерстве и по месту жительства министра внутренних дел региона и его помощника. В среду некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили об обысках по делу о многомиллионных хищениях, прошедших в здании МВД по Ингушетии, а также в домах министра внутренних дел региона Михаила Коробкина и его помощника. "Вчера в средствах массовой информации и сети интернет получила распространение недостоверная информация о якобы прошедших в МВД по Республике Ингушетия и по месту жительства двух сотрудников полиции обысковых мероприятиях. Сообщаем, что достоверная информация о проводимой оперативниками собственной безопасности МВД России проверке по фактам возможной причастности должностных лиц регионального ведомства к совершению противоправных действий ранее была опубликована на ведомственных ресурсах МВД по Республике Ингушетия, в том числе на официальном сайте", - говорится в сообщении. В середине мая региональное МВД сообщило, что нескольких сотрудников министерства и его территориальных подразделений проверяют на причастность к хищению денег, выделенных на финансирование органов внутренних дел. Отмечалось, что при подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

https://ria.ru/20250702/minaev-2026756386.html

https://ria.ru/20250628/kolpino-2026041328.html

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республика ингушетия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество