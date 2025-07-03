https://ria.ru/20250703/moskva-2027058689.html

Собянин открыл выставку о Великом князе Сергее Александровиче

Собянин открыл выставку о Великом князе Сергее Александровиче - РИА Новости, 03.07.2025

Собянин открыл выставку о Великом князе Сергее Александровиче

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл выставку о Великом князе Сергее Александровиче в музее Москвы. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T21:56:00+03:00

2025-07-03T21:56:00+03:00

2025-07-03T22:48:00+03:00

москва

сергей собянин

елизавета федоровна

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

общество

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл выставку о Великом князе Сергее Александровиче в музее Москвы. В церемонии открытия выставки приняла участие председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова. "Сегодня хорошее событие в музее Москвы. Благодаря стараниям Анны Витальевны, которая с такой душой и пиететом относится к истории города, к истории Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны. Нынешняя выставка музея Москвы, конечно, не может не привлекать внимания и не трогать сердца москвичей. Потому что период, когда Сергей Александрович был генерал-губернатором Москвы, это один из самых лучших периодов развития города", - сказал Собянин. Мэр назвал те времена революционным периодом. Именно тогда был дан толчок развития Москвы, когда она из провинциального, не очень комфортного города, начала превращаться в один из лучших европейских городов. "В этом периоде были проведены такие утилитарные вещи, как водопровод, канализация, но даже эти проекты создали условия, которые привели к тому, что смертность кратно уменьшилась, а рождаемость и численность москвичей увеличилась в этот период в 1,5 раза", - добавил Собянин. По словам мэра, в этот период были реализованы проекты, которыми и сегодня живет город. Во многом современный облик Москвы существует благодаря тем архитектурным памятникам, которые в то время были возведены. "Все эти деяния Романовых, конечно, впечатляют и достойны памяти поколений. Анна Витальевна, спасибо вам огромное за то, что вы делаете, за работу, которую проводите по увековечению их памяти", - заключил Собянин. "Я хочу, Сергей Семенович, в первую очередь, сказать вам, что мы не способны были бы ни на какие творческие проекты, если бы мы не чувствовали себя в безопасности в Москве, если бы нам не было бы комфортно, если бы столице не поднимала и не умножала бы наши творческие силы. Для этого трудитесь вы на протяжении многих лет, трудится огромное количество людей, которые действительно создают особую обстановку в городе, позволяющую людям трудиться, отдыхать и реализовывать любые свои мечты", - сказала Громова. По её словам, Москва под руководством Собянина превратилась в одну из выдающихся мировых столиц. Как следует из материалов мэрии, экспозиция в музее Москвы подготовлена Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке правительства Москвы к 120-летию памяти Великого князя. Участие в выставке принимают более 30 ведущих музеев, архивов, библиотек, а также частные коллекционеры. На выставке представлено свыше 500 предметов, документов, фотографий и артефактов, посвящённых жизни, государственному, воинскому и общественному служению Августейшего хозяина Москвы. Посетители выставки узнают и о милосердном служении Великого князя Сергея Александровича и его супруги Великой княгини Елизаветы Фёдоровны, под попечением которых находилось более 100 благотворительных обществ и объединений, помогавших нуждающимся в Москве и других городах Империи. Кроме того, экспозиция рассказывает о наследии Великого князя, работе Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" по восстановлению креста-памятника в Кремле на месте убийства Августейшего мученика и о возрождении подмосковной резиденции московского генерал-губернатора – императорского имения Ильинское-Усово. Экспозицию сопровождает просветительская программа с лекциями, обзорными и авторскими экскурсиями. Работа выставки продлится до 21 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20250703/moskva-2027058184.html

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