https://ria.ru/20250703/moskva-2026915535.html

Производитель этикетки купит новое оборудование при поддержке Москвы

Производитель этикетки купит новое оборудование при поддержке Москвы - РИА Новости, 03.07.2025

Производитель этикетки купит новое оборудование при поддержке Москвы

Московская компания "Типография “Флекс-Принт”" купит оборудование при содействии столичного фонда поддержки промышленности и предпринимательства, предприятие... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T13:00:00+03:00

2025-07-03T13:00:00+03:00

2025-07-03T13:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

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анатолий гарбузов

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Московская компания "Типография “Флекс-Принт”" купит оборудование при содействии столичного фонда поддержки промышленности и предпринимательства, предприятие обновит станочный парк, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Программа льготного инвесткредитования – драйвер реализации капиталоемких проектов в промышленном секторе Москвы. С поддержкой Фонда компании вкладываются в создание и модернизацию производственной инфраструктуры, инвестируют в передовые научные разработки и создают востребованную продукцию. Так, одно из предприятий по выпуску самоклеящейся этикетки привлекло при содействии города 30 миллионов рублей на обновление станочного парка", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Предприятие создает этикетки для упаковок продуктов, косметики, бытовой химии и других изделий. Компания приобретет машину для финишной обработки рулонного материала и комплекс для финишной обработки с лазерной высечкой. Оборудование поможет делать многоцветную печать, декоративную отделку с использованием тиснения и фольгирования, а также другие операции.По словам главы компании Андрея Решетова, фонд помогает модернизировать технологии и закупать новое производственное оборудование. Так предприятие закончит формирование участка отделочных операций цифровой производственной линии.Свыше 100 столичных предприятий привлекли более 230 миллиардов льготных инвесткредитов благодаря программе фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Она была продлена в 2025 году. Максимальный размер инвесткредита увеличили до 5 миллиардов рублей, а его срок – до пяти лет. Компенсация ставки по таким кредитам составит 50% от ключевой ставки Центробанка.

https://ria.ru/20250702/moskva-2026711791.html

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технологии, москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , твой бизнес – новости