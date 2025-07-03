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Производитель этикетки купит новое оборудование при поддержке Москвы - РИА Новости, 03.07.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:00 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/moskva-2026915535.html
Производитель этикетки купит новое оборудование при поддержке Москвы
Производитель этикетки купит новое оборудование при поддержке Москвы - РИА Новости, 03.07.2025
Производитель этикетки купит новое оборудование при поддержке Москвы
Московская компания "Типография “Флекс-Принт”" купит оборудование при содействии столичного фонда поддержки промышленности и предпринимательства, предприятие... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T13:00:00+03:00
2025-07-03T13:00:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Московская компания "Типография “Флекс-Принт”" купит оборудование при содействии столичного фонда поддержки промышленности и предпринимательства, предприятие обновит станочный парк, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Программа льготного инвесткредитования – драйвер реализации капиталоемких проектов в промышленном секторе Москвы. С поддержкой Фонда компании вкладываются в создание и модернизацию производственной инфраструктуры, инвестируют в передовые научные разработки и создают востребованную продукцию. Так, одно из предприятий по выпуску самоклеящейся этикетки привлекло при содействии города 30 миллионов рублей на обновление станочного парка", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Предприятие создает этикетки для упаковок продуктов, косметики, бытовой химии и других изделий. Компания приобретет машину для финишной обработки рулонного материала и комплекс для финишной обработки с лазерной высечкой. Оборудование поможет делать многоцветную печать, декоративную отделку с использованием тиснения и фольгирования, а также другие операции.По словам главы компании Андрея Решетова, фонд помогает модернизировать технологии и закупать новое производственное оборудование. Так предприятие закончит формирование участка отделочных операций цифровой производственной линии.Свыше 100 столичных предприятий привлекли более 230 миллиардов льготных инвесткредитов благодаря программе фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Она была продлена в 2025 году. Максимальный размер инвесткредита увеличили до 5 миллиардов рублей, а его срок – до пяти лет. Компенсация ставки по таким кредитам составит 50% от ключевой ставки Центробанка.
https://ria.ru/20250702/moskva-2026711791.html
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технологии, москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , твой бизнес – новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Технологии, Москва, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса , Твой бизнес – новости
Производитель этикетки купит новое оборудование при поддержке Москвы

Московское предприятие закупит оборудование при столичной поддержке

© Фото : пресс-служба ДИППСтоличный производитель этикетки закупит новое оборудование при поддержке города
Столичный производитель этикетки закупит новое оборудование при поддержке города - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Московская компания "Типография “Флекс-Принт”" купит оборудование при содействии столичного фонда поддержки промышленности и предпринимательства, предприятие обновит станочный парк, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Программа льготного инвесткредитования – драйвер реализации капиталоемких проектов в промышленном секторе Москвы. С поддержкой Фонда компании вкладываются в создание и модернизацию производственной инфраструктуры, инвестируют в передовые научные разработки и создают востребованную продукцию. Так, одно из предприятий по выпуску самоклеящейся этикетки привлекло при содействии города 30 миллионов рублей на обновление станочного парка", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
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Предприятие создает этикетки для упаковок продуктов, косметики, бытовой химии и других изделий. Компания приобретет машину для финишной обработки рулонного материала и комплекс для финишной обработки с лазерной высечкой. Оборудование поможет делать многоцветную печать, декоративную отделку с использованием тиснения и фольгирования, а также другие операции.
По словам главы компании Андрея Решетова, фонд помогает модернизировать технологии и закупать новое производственное оборудование. Так предприятие закончит формирование участка отделочных операций цифровой производственной линии.
Свыше 100 столичных предприятий привлекли более 230 миллиардов льготных инвесткредитов благодаря программе фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Она была продлена в 2025 году. Максимальный размер инвесткредита увеличили до 5 миллиардов рублей, а его срок – до пяти лет. Компенсация ставки по таким кредитам составит 50% от ключевой ставки Центробанка.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыТехнологииМоскваАнатолий ГарбузовПоддержка бизнесаТвой бизнес – новости
 
 
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