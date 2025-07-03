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Москалькова обвинила Азербайджан в применении чрезмерной силы к задержанным - РИА Новости, 03.07.2025
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20:19 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/moskalkova-2027046005.html
Москалькова обвинила Азербайджан в применении чрезмерной силы к задержанным
Москалькова обвинила Азербайджан в применении чрезмерной силы к задержанным - РИА Новости, 03.07.2025
Москалькова обвинила Азербайджан в применении чрезмерной силы к задержанным
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в обращении омбудсмену Азербайджана Сабине Алиевой отметила, что задержание россиян в респубилке... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T20:19:00+03:00
2025-07-03T20:19:00+03:00
азербайджан
россия
татьяна москалькова
в мире
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в обращении омбудсмену Азербайджана Сабине Алиевой отметила, что задержание россиян в респубилке сопровождалось применением чрезмерной физической силы. Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что направила омбудсмену Азербайджана обращение в связи с задержанием россиян. "Задержание сопровождалось демонстративным применением чрезмерной физической силы, а в случае с Ильей Безуглым проводилось в обстоятельствах, которые, по утверждениям его близких, были схожи с похищением и последующим игнорированием права на доступ к консульской защите", - говорится в обращении.
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азербайджан, россия, татьяна москалькова, в мире, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
Азербайджан, Россия, Татьяна Москалькова, В мире, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
Москалькова обвинила Азербайджан в применении чрезмерной силы к задержанным

Москалькова: задержание россиян в Азербайджане сопровождалось применением силы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в обращении омбудсмену Азербайджана Сабине Алиевой отметила, что задержание россиян в респубилке сопровождалось применением чрезмерной физической силы.
Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что направила омбудсмену Азербайджана обращение в связи с задержанием россиян.
"Задержание сопровождалось демонстративным применением чрезмерной физической силы, а в случае с Ильей Безуглым проводилось в обстоятельствах, которые, по утверждениям его близких, были схожи с похищением и последующим игнорированием права на доступ к консульской защите", - говорится в обращении.
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Вчера, 08:56
 
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