https://ria.ru/20250703/moskalkova-2027046005.html

Москалькова обвинила Азербайджан в применении чрезмерной силы к задержанным

Москалькова обвинила Азербайджан в применении чрезмерной силы к задержанным - РИА Новости, 03.07.2025

Москалькова обвинила Азербайджан в применении чрезмерной силы к задержанным

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в обращении омбудсмену Азербайджана Сабине Алиевой отметила, что задержание россиян в респубилке... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T20:19:00+03:00

2025-07-03T20:19:00+03:00

2025-07-03T20:19:00+03:00

азербайджан

россия

татьяна москалькова

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рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в обращении омбудсмену Азербайджана Сабине Алиевой отметила, что задержание россиян в респубилке сопровождалось применением чрезмерной физической силы. Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что направила омбудсмену Азербайджана обращение в связи с задержанием россиян. "Задержание сопровождалось демонстративным применением чрезмерной физической силы, а в случае с Ильей Безуглым проводилось в обстоятельствах, которые, по утверждениям его близких, были схожи с похищением и последующим игнорированием права на доступ к консульской защите", - говорится в обращении.

https://ria.ru/20250703/dostup--2026865160.html

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