https://ria.ru/20250703/moshenniki-2026855768.html

Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в мессенджерах

Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в мессенджерах - РИА Новости, 03.07.2025

Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в мессенджерах

Для защиты от мошенников в мессенджерах в первую очередь нужно настроить приватность и отключить прием звонков от всех, кроме списка контактов, рассказал РИА... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T05:44:00+03:00

2025-07-03T05:44:00+03:00

2025-07-03T10:48:00+03:00

общество

технологии

россия

whatsapp inc.

telegram

билайн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056166_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc741fe4ed35a03f91361da1811bd802.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Для защиты от мошенников в мессенджерах в первую очередь нужно настроить приватность и отключить прием звонков от всех, кроме списка контактов, рассказал РИА Новости директор по продуктам для безопасности "Билайна" Илья Нестор. "Более 80% атак теперь происходят через WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в РФ – ред.) и Telegram. Защищаем аккаунты на случай атак... Чтобы снизить вероятность потенциально опасного диалога, выставьте в мессенджере настройки приватности. В WhatsApp уберите звук при вызовах с неизвестных номеров… а в Telegram отключите прием звонков от всех, кроме списка контактов", - сказал он. Кроме того, в обоих мессенджерах можно запретить незнакомцам приглашать вас в групповые чаты. К базовой защите эксперт рекомендует прибавить несложную профилактику: регулярно обновлять приложения и проверять, к каким устройствам привязан аккаунт. "Стопроцентной защиты от интернет-мошенников пока не существует: они постоянно ищут меры обхода, придумывают новые схемы и способы манипуляции. От большинства из расставленных сетей и закинутых удочек вас предохранят внимательность и здравый смысл", - отметил Нестор. Он подчеркнул, что представители банков и государственных учреждений никогда не будут звонить гражданам в мессенджерах. В связи с этим эксперт напомнил ряд базовых правил безопасности: не вступать в диалог, если пишет или звонит кто-то, кто обычно так не делает; не переходить по ссылкам и не открывать файлы от неизвестных отправителей; не сканировать случайные QR-коды для перехода на сайты или вступления в групповые чаты. С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день введен запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. С 1 августа у россиян появится возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября - от спам-звонков. С сентября россияне также смогут устанавливать через госуслуги самозапрет на оформление сим-карт. Сейчас идет подготовка нового пакета мер по борьбе с мошенничеством. Его планируется внести в Госдуму осенью.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250703/mvd-2026850584.html

https://ria.ru/20250701/mvd-2026449577.html

https://ria.ru/20250703/moshenniki-2026850288.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, whatsapp inc., telegram, билайн