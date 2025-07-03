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Юрист назвала самые распространенные схемы мошенников при аренде жилья - РИА Новости, 03.07.2025
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03:05 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/moshenniki-2026850288.html
Юрист назвала самые распространенные схемы мошенников при аренде жилья
Юрист назвала самые распространенные схемы мошенников при аренде жилья - РИА Новости, 03.07.2025
Юрист назвала самые распространенные схемы мошенников при аренде жилья
Сдача чужой квартиры без документов и аванс за бронь несуществующей квартиры - самые распространенные схемы мошенничества при аренде жилья, рассказала РИА... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T03:05:00+03:00
2025-07-03T03:05:00+03:00
жилье
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сдача чужой квартиры без документов и аванс за бронь несуществующей квартиры - самые распространенные схемы мошенничества при аренде жилья, рассказала РИА Новости юрист "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России (АЮР) Наталия Скрябина. "Самая распространённая мошенническая схема – когда сдают чужие квартиры без документов. Другой вариант — мошенники выставляют объявление о сдаче квартиры в аренду с фотографиями, отвечают в переписке, и если вам квартира понравилась, то просят внести аванс в размере арендной платы, чтобы забронировать данную квартиру за вами", - рассказала РИА Новости юрист. Но как только мошенники получают аванс, объявление пропадает с сайта вместе с аферистами, добавила Скрябина. Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рассказали, что одной из сфер, в которых мошенники чаще всего создают фишинговые сайты - это фальшивые услуги. В этой категории чаще всего встречались предложения аренды жилья.
https://ria.ru/20250702/moshenniki-2026648860.html
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жилье, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Жилье, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Юрист назвала самые распространенные схемы мошенников при аренде жилья

Юрист Скрябина: мошенники сдают чужую квартиру без документов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сдача чужой квартиры без документов и аванс за бронь несуществующей квартиры - самые распространенные схемы мошенничества при аренде жилья, рассказала РИА Новости юрист "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России (АЮР) Наталия Скрябина.
"Самая распространённая мошенническая схема – когда сдают чужие квартиры без документов. Другой вариант — мошенники выставляют объявление о сдаче квартиры в аренду с фотографиями, отвечают в переписке, и если вам квартира понравилась, то просят внести аванс в размере арендной платы, чтобы забронировать данную квартиру за вами", - рассказала РИА Новости юрист.
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Но как только мошенники получают аванс, объявление пропадает с сайта вместе с аферистами, добавила Скрябина.
Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рассказали, что одной из сфер, в которых мошенники чаще всего создают фишинговые сайты - это фальшивые услуги. В этой категории чаще всего встречались предложения аренды жилья.
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