https://ria.ru/20250703/moshenniki-2026850288.html

Юрист назвала самые распространенные схемы мошенников при аренде жилья

Юрист назвала самые распространенные схемы мошенников при аренде жилья - РИА Новости, 03.07.2025

Юрист назвала самые распространенные схемы мошенников при аренде жилья

Сдача чужой квартиры без документов и аванс за бронь несуществующей квартиры - самые распространенные схемы мошенничества при аренде жилья, рассказала РИА... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T03:05:00+03:00

2025-07-03T03:05:00+03:00

2025-07-03T03:05:00+03:00

жилье

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сдача чужой квартиры без документов и аванс за бронь несуществующей квартиры - самые распространенные схемы мошенничества при аренде жилья, рассказала РИА Новости юрист "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России (АЮР) Наталия Скрябина. "Самая распространённая мошенническая схема – когда сдают чужие квартиры без документов. Другой вариант — мошенники выставляют объявление о сдаче квартиры в аренду с фотографиями, отвечают в переписке, и если вам квартира понравилась, то просят внести аванс в размере арендной платы, чтобы забронировать данную квартиру за вами", - рассказала РИА Новости юрист. Но как только мошенники получают аванс, объявление пропадает с сайта вместе с аферистами, добавила Скрябина. Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рассказали, что одной из сфер, в которых мошенники чаще всего создают фишинговые сайты - это фальшивые услуги. В этой категории чаще всего встречались предложения аренды жилья.

https://ria.ru/20250702/moshenniki-2026648860.html

https://ria.ru/20250702/darenie-2026641227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, министерство внутренних дел рф (мвд россии)