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"Не боялся лично идти на штурм". Каким был Герой России Михаил Гудков - РИА Новости, 03.07.2025
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17:48 03.07.2025 (обновлено: 18:13 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/morpekh-2027010661.html
"Не боялся лично идти на штурм". Каким был Герой России Михаил Гудков
"Не боялся лично идти на штурм". Каким был Герой России Михаил Гудков - РИА Новости, 03.07.2025
"Не боялся лично идти на штурм". Каким был Герой России Михаил Гудков
Смелый, храбрый, справедливый — вот что бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота говорят о своем командире с позывным... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:48:00+03:00
2025-07-03T18:13:00+03:00
безопасность
россия
курская область
михаил гудков
анна прокофьева
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Мария Марикян. Смелый, храбрый, справедливый — вот что бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота говорят о своем командире с позывным Варяг. Даже заняв высокую должность замкомандующего ВМФ России, гвардии генерал-майор Михаил Гудков ни дня не провел в кабинетах, предпочел остаться на фронте рядом с боевыми товарищами. О том, каким он был, — в материале военного корреспондента РИА Новости Марии Марикян."Почетное звание"Морпехи 155-й бригады на слуху у всех, но журналисты бывают у них редко. Мне удалось пообщаться с ними в январе 2025-го, в разгар битвы за Малую Локню в Курской области. Сначала — расчет ударных БПЛА, затем по плану — интервью с комбригом. Он, узнав о визите, нашел время в своем графике и выехал к нам навстречу.И не скажешь, что сутки без сна. Гвардии генерал-майор, Герой России представился просто по имени: Михаил. О ситуации на фронте говорил спокойно и размеренно.&quot;Освободили уже много земли. Главнокомандующий, к слову, следит за обстановкой, звонит командирам соединений, если задача выполнена на хорошо и отлично, — рассказал тогда командир. — Хотелось бы, конечно, чтобы нашей бригаде присвоили почетное наименование &quot;Курская&quot;, как это было в Великую Отечественную&quot;.Спустя месяц после той встречи его желание исполнилось. Потом он признавался: это прибавило мотивации и ему, и его бойцам. Что было как нельзя кстати: к весне бои за Курскую область разгорелись с новой силой.Несмотря на активные штурмы, командир принял журналистов. Вместе с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой, которая работала с морпехами на Курщине с осени, мы шли за штурмовиками на только-только взятые опорные пункты, преодолевая километры по непростым маршрутам."Отморозки!" — бросил командир после очередного нашего "похода".Хотя была уйма более важных задач, все перемещения журналистов он контролировал лично. Пока не убедится, что безопасно, — на позиции не пускал. Все же не каждый день встретишь офицера, который искренне переживает за корреспондентов — чтобы смогли подготовить хороший репортаж.Казалось бы — чужие люди. Но после гибели Анны Прокофьевой 26 марта гвардии генерал-майор нашел для меня слова поддержки."Жесткий, но справедливый"На СВО он с первых дней. Участвовал в штурмах бок о бок со своими бойцами. Осенью 2023-го его наградили "Золотой Звездой" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями". На мой вопрос, за что именно, лишь отмахнулся: "Так, за обычную боевую работу".Попадал в различные передряги, перенес не одно ранение. "Как-то после обстрела мне ноги перебило. Выходил сам. Пневмоторакс, гемоторакс, осколок в легком, попало в лицо и голову… Одиннадцать дней в госпитале — и удрал оттуда. Через пару дней уже качался, с ортезом на ноге, — буднично рассказывал он себе. — Да ведь в соединении не я один такой. Героических примеров больше, чем бойцов в строю".Весной Варяга назначили заместителем главкома ВМФ по береговым и сухопутным войскам. Его бойцы гордились, но опасались, что "папа" — так они называли командира — покинет бригаду.Как бы не так: он предпочел остаться на фронте, все так же координировал действия как 155-й бригады, так и других соединений морской пехоты.&quot;Далеко заезжал на передовую для командира его уровня. Никогда ничего не боялся. Для нас он был примером храбрости и мужества. Жестким, но справедливым. Очень умный, начитанный. Старался оперативно вводить технические новшества. Ударная рота БПЛА у нас появилась у одних из первых на фронте, — вспоминает морпех с позывным Режиссер. — Работа по медийному освещению внутри соединения — в контексте информационной войны — ему была понятна, он даже этому уделял много внимания&quot;.Его гибель — тяжелый удар для многих. Он навеки вписал свое имя в историю морской пехоты. А его сила, храбрость и героизм по-прежнему вдохновляют его бойцов идти вперед и добиваться всех поставленных целей.
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Мария Марикян
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РИА Новости
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безопасность, россия, курская область, михаил гудков, анна прокофьева
Безопасность, Россия, Курская область, Михаил Гудков, Анна Прокофьева

"Не боялся лично идти на штурм". Каким был Герой России Михаил Гудков

© Фото : соцсетиМихаил Гудков
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : соцсети
Михаил Гудков
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Мария Марикян. Смелый, храбрый, справедливый — вот что бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота говорят о своем командире с позывным Варяг. Даже заняв высокую должность замкомандующего ВМФ России, гвардии генерал-майор Михаил Гудков ни дня не провел в кабинетах, предпочел остаться на фронте рядом с боевыми товарищами. О том, каким он был, — в материале военного корреспондента РИА Новости Марии Марикян.

"Почетное звание"

Морпехи 155-й бригады на слуху у всех, но журналисты бывают у них редко. Мне удалось пообщаться с ними в январе 2025-го, в разгар битвы за Малую Локню в Курской области. Сначала — расчет ударных БПЛА, затем по плану — интервью с комбригом. Он, узнав о визите, нашел время в своем графике и выехал к нам навстречу.
И не скажешь, что сутки без сна. Гвардии генерал-майор, Герой России представился просто по имени: Михаил. О ситуации на фронте говорил спокойно и размеренно.
© Фото : Минобороны России/TelegramМихаил Гудков
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : Минобороны России/Telegram
Михаил Гудков
«

"Освободили уже много земли. Главнокомандующий, к слову, следит за обстановкой, звонит командирам соединений, если задача выполнена на хорошо и отлично, — рассказал тогда командир. — Хотелось бы, конечно, чтобы нашей бригаде присвоили почетное наименование "Курская", как это было в Великую Отечественную".

Спустя месяц после той встречи его желание исполнилось. Потом он признавался: это прибавило мотивации и ему, и его бойцам. Что было как нельзя кстати: к весне бои за Курскую область разгорелись с новой силой.
Несмотря на активные штурмы, командир принял журналистов. Вместе с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой, которая работала с морпехами на Курщине с осени, мы шли за штурмовиками на только-только взятые опорные пункты, преодолевая километры по непростым маршрутам.
© РИА Новости / Мария МарикянБоец 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота
Боец 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Боец 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота
"Отморозки!" — бросил командир после очередного нашего "похода".
Хотя была уйма более важных задач, все перемещения журналистов он контролировал лично. Пока не убедится, что безопасно, — на позиции не пускал. Все же не каждый день встретишь офицера, который искренне переживает за корреспондентов — чтобы смогли подготовить хороший репортаж.
Казалось бы — чужие люди. Но после гибели Анны Прокофьевой 26 марта гвардии генерал-майор нашел для меня слова поддержки.

"Жесткий, но справедливый"

На СВО он с первых дней. Участвовал в штурмах бок о бок со своими бойцами. Осенью 2023-го его наградили "Золотой Звездой" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями". На мой вопрос, за что именно, лишь отмахнулся: "Так, за обычную боевую работу".
© Минобороны РоссииМихаил Гудков
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Минобороны России
Михаил Гудков
Попадал в различные передряги, перенес не одно ранение. "Как-то после обстрела мне ноги перебило. Выходил сам. Пневмоторакс, гемоторакс, осколок в легком, попало в лицо и голову… Одиннадцать дней в госпитале — и удрал оттуда. Через пару дней уже качался, с ортезом на ноге, — буднично рассказывал он себе. — Да ведь в соединении не я один такой. Героических примеров больше, чем бойцов в строю".
Весной Варяга назначили заместителем главкома ВМФ по береговым и сухопутным войскам. Его бойцы гордились, но опасались, что "папа" — так они называли командира — покинет бригаду.
© РИА Новости / Мария МарикянФизрук запускает дрон
Физрук запускает дрон - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Физрук запускает дрон
Как бы не так: он предпочел остаться на фронте, все так же координировал действия как 155-й бригады, так и других соединений морской пехоты.
«

"Далеко заезжал на передовую для командира его уровня. Никогда ничего не боялся. Для нас он был примером храбрости и мужества. Жестким, но справедливым. Очень умный, начитанный. Старался оперативно вводить технические новшества. Ударная рота БПЛА у нас появилась у одних из первых на фронте, — вспоминает морпех с позывным Режиссер. — Работа по медийному освещению внутри соединения — в контексте информационной войны — ему была понятна, он даже этому уделял много внимания".

Его гибель — тяжелый удар для многих. Он навеки вписал свое имя в историю морской пехоты. А его сила, храбрость и героизм по-прежнему вдохновляют его бойцов идти вперед и добиваться всех поставленных целей.
© РИА Новости / Мария МарикянБойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота выходят на задачу
Бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота выходят на задачу - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота выходят на задачу
 
БезопасностьРоссияКурская областьМихаил ГудковАнна Прокофьева
 
 
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