https://ria.ru/20250703/moldaviya-2026934517.html

В Молдавии судья едва не уснула во время заседания по делу Гуцул

В Молдавии судья едва не уснула во время заседания по делу Гуцул - РИА Новости, 03.07.2025

В Молдавии судья едва не уснула во время заседания по делу Гуцул

Судья Анна Кучереску, рассматривающая дело главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки оппозиционного блока "Победа" Светланы Попан, едва не уснула во время... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T14:12:00+03:00

2025-07-03T14:12:00+03:00

2025-07-03T14:12:00+03:00

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КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Судья Анна Кучереску, рассматривающая дело главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки оппозиционного блока "Победа" Светланы Попан, едва не уснула во время заседания при заслушивании доводов адвокатов, видео курьезной ситуации, снятое очевидцами, опубликовали в четверг в своих Telegram-каналах оппозиционные СМИ. Сторонники главы Гагаузии пикетируют в четверг здание районного суда в Кишиневе, где продолжатся прения делу Гуцул. Ожидается, что в четверг суд озвучит приговор Гуцул и активистке оппозиционного блока "Победа" Светлане Попан. Сторона обвинения просит лишить их свободы на девять и восемь лет соответственно. На кадрах видно, как судья борется со сном во время выступления защиты. "Без слов. Эти люди вершат правосудие", - такой комментарий дал в своем Telegram-канале "Первый канал в Молдове". В свою очередь Telegram-канал "Молдавская политика", комментируя видео, отметил, что юстиция в Молдавии спит. "В то время, как судья, ведущая дело Гуцул и Попан, яростно защищает прокуроров, она абсолютно безучастна к тому, что говорят адвокаты. Во время их выступления Кучереску либо усердно перебирает бумаги, либо практически дремлет. Нет совести хотя бы сделать вид, что слушает?! Ведь ей решать судьбу двух женщин, мам, жён, дочерей!" - пишет в свою очередь Telegram-канал "Пятого телеканала Молдовы". Против Гуцул и Попан в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в республике партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250703/gutsul--2026920367.html

https://ria.ru/20250703/glava-2026905146.html

https://ria.ru/20250606/gutsul-2021276449.html

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