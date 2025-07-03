Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии судья едва не уснула во время заседания по делу Гуцул - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/moldaviya-2026934517.html
В Молдавии судья едва не уснула во время заседания по делу Гуцул
В Молдавии судья едва не уснула во время заседания по делу Гуцул - РИА Новости, 03.07.2025
В Молдавии судья едва не уснула во время заседания по делу Гуцул
Судья Анна Кучереску, рассматривающая дело главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки оппозиционного блока "Победа" Светланы Попан, едва не уснула во время... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:12:00+03:00
2025-07-03T14:12:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026933735_0:0:1272:715_1920x0_80_0_0_611252e3ee492e902ecd64a0d496833a.jpg
КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Судья Анна Кучереску, рассматривающая дело главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки оппозиционного блока "Победа" Светланы Попан, едва не уснула во время заседания при заслушивании доводов адвокатов, видео курьезной ситуации, снятое очевидцами, опубликовали в четверг в своих Telegram-каналах оппозиционные СМИ. Сторонники главы Гагаузии пикетируют в четверг здание районного суда в Кишиневе, где продолжатся прения делу Гуцул. Ожидается, что в четверг суд озвучит приговор Гуцул и активистке оппозиционного блока "Победа" Светлане Попан. Сторона обвинения просит лишить их свободы на девять и восемь лет соответственно. На кадрах видно, как судья борется со сном во время выступления защиты. "Без слов. Эти люди вершат правосудие", - такой комментарий дал в своем Telegram-канале "Первый канал в Молдове". В свою очередь Telegram-канал "Молдавская политика", комментируя видео, отметил, что юстиция в Молдавии спит. "В то время, как судья, ведущая дело Гуцул и Попан, яростно защищает прокуроров, она абсолютно безучастна к тому, что говорят адвокаты. Во время их выступления Кучереску либо усердно перебирает бумаги, либо практически дремлет. Нет совести хотя бы сделать вид, что слушает?! Ведь ей решать судьбу двух женщин, мам, жён, дочерей!" - пишет в свою очередь Telegram-канал "Пятого телеканала Молдовы". Против Гуцул и Попан в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в республике партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250703/gutsul--2026920367.html
https://ria.ru/20250703/glava-2026905146.html
https://ria.ru/20250606/gutsul-2021276449.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026933735_0:0:954:715_1920x0_80_0_0_52388797cc90b3ff54042fc4dfdb5895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В Молдавии судья едва не уснула во время заседания по делу Гуцул

Судья, рассматривающая дело Гуцул, едва не уснула во время заседания

© Sputnik Молдова 2.0/TelegramЗаседание по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул
Заседание по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Sputnik Молдова 2.0/Telegram
Заседание по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Судья Анна Кучереску, рассматривающая дело главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки оппозиционного блока "Победа" Светланы Попан, едва не уснула во время заседания при заслушивании доводов адвокатов, видео курьезной ситуации, снятое очевидцами, опубликовали в четверг в своих Telegram-каналах оппозиционные СМИ.
Сторонники главы Гагаузии пикетируют в четверг здание районного суда в Кишиневе, где продолжатся прения делу Гуцул. Ожидается, что в четверг суд озвучит приговор Гуцул и активистке оппозиционного блока "Победа" Светлане Попан. Сторона обвинения просит лишить их свободы на девять и восемь лет соответственно.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Экс-премьер Молдавии назвал возможный приговор Гуцул местью властей
13:03
На кадрах видно, как судья борется со сном во время выступления защиты.
"Без слов. Эти люди вершат правосудие", - такой комментарий дал в своем Telegram-канале "Первый канал в Молдове".
В свою очередь Telegram-канал "Молдавская политика", комментируя видео, отметил, что юстиция в Молдавии спит.
"В то время, как судья, ведущая дело Гуцул и Попан, яростно защищает прокуроров, она абсолютно безучастна к тому, что говорят адвокаты. Во время их выступления Кучереску либо усердно перебирает бумаги, либо практически дремлет. Нет совести хотя бы сделать вид, что слушает?! Ведь ей решать судьбу двух женщин, мам, жён, дочерей!" - пишет в свою очередь Telegram-канал "Пятого телеканала Молдовы".
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Гуцул заявила о слежке за ее семьей
12:06
Против Гуцул и Попан в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в республике партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Гуцул прокомментировала отказ суда в Кишиневе заслушать свидетелей защиты
6 июня, 11:41
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала