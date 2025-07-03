Разработан проект, уравнивающий в льготах матерей-героинь с Героями труда
Мишутин: разработанный проект уравняет в льготах матерей-героинь с Героями труда
Дом правительства России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правительство РФ разработало законопроект, распространяющий социальные гарантии и льготы, предусмотренные для Героев труда России, на женщин, имеющих звание "Мать-героиня", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
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"Как отмечал президент (РФ Владимир Путин – прим.), вырастить детей – это огромный труд, и надо распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев Труда России, на женщин, имеющих высокое звание "Мать-героиня". Речь идет о тех, кто родил и воспитал десять и более детишек. Чтобы повысить их социальную защиту, правительством разработан соответствующий законопроект", - сообщил Мишустин.
Документ, к примеру, предусматривает льготы для матерей-героинь по внеочередному оказанию медицинской помощи, освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг, право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка и первоочередное обеспечение строительными материалами, дополнительные возможности для трудоустройства и бесплатного профессионального обучения или переобучения.
Многодетная мать сможет отказаться от льгот, выбрав ежемесячную денежную выплату размером более 72 тысяч рублей. Оформить ее можно будет на портале госуслуг.