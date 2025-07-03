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Разработан проект, уравнивающий в льготах матерей-героинь с Героями труда - РИА Новости, 03.07.2025
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14:52 03.07.2025 (обновлено: 15:06 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/mishutin-2026944903.html
Разработан проект, уравнивающий в льготах матерей-героинь с Героями труда
Разработан проект, уравнивающий в льготах матерей-героинь с Героями труда - РИА Новости, 03.07.2025
Разработан проект, уравнивающий в льготах матерей-героинь с Героями труда
Правительство РФ разработало законопроект, распространяющий социальные гарантии и льготы, предусмотренные для Героев труда России, на женщин, имеющих звание... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:52:00+03:00
2025-07-03T15:06:00+03:00
общество
михаил мишустин
правительство рф
россия
владимир путин
льготы
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правительство РФ разработало законопроект, распространяющий социальные гарантии и льготы, предусмотренные для Героев труда России, на женщин, имеющих звание "Мать-героиня", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг."Как отмечал президент (РФ Владимир Путин – прим.), вырастить детей – это огромный труд, и надо распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев Труда России, на женщин, имеющих высокое звание "Мать-героиня". Речь идет о тех, кто родил и воспитал десять и более детишек. Чтобы повысить их социальную защиту, правительством разработан соответствующий законопроект", - сообщил Мишустин.Документ, к примеру, предусматривает льготы для матерей-героинь по внеочередному оказанию медицинской помощи, освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг, право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка и первоочередное обеспечение строительными материалами, дополнительные возможности для трудоустройства и бесплатного профессионального обучения или переобучения.Многодетная мать сможет отказаться от льгот, выбрав ежемесячную денежную выплату размером более 72 тысяч рублей. Оформить ее можно будет на портале госуслуг.
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общество, михаил мишустин, правительство рф, россия, владимир путин, льготы
Общество, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Россия, Владимир Путин, Льготы
Разработан проект, уравнивающий в льготах матерей-героинь с Героями труда

Мишутин: разработанный проект уравняет в льготах матерей-героинь с Героями труда

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правительство РФ разработало законопроект, распространяющий социальные гарантии и льготы, предусмотренные для Героев труда России, на женщин, имеющих звание "Мать-героиня", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
«
"Как отмечал президент (РФ Владимир Путин – прим.), вырастить детей – это огромный труд, и надо распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев Труда России, на женщин, имеющих высокое звание "Мать-героиня". Речь идет о тех, кто родил и воспитал десять и более детишек. Чтобы повысить их социальную защиту, правительством разработан соответствующий законопроект", - сообщил Мишустин.
Документ, к примеру, предусматривает льготы для матерей-героинь по внеочередному оказанию медицинской помощи, освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг, право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка и первоочередное обеспечение строительными материалами, дополнительные возможности для трудоустройства и бесплатного профессионального обучения или переобучения.
Многодетная мать сможет отказаться от льгот, выбрав ежемесячную денежную выплату размером более 72 тысяч рублей. Оформить ее можно будет на портале госуслуг.
Мама с детьми - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Выплаты многодетным семьям в 2025: какие существуют и как их оформить
26 июня, 18:31
 
ОбществоМихаил МишустинПравительство РФРоссияВладимир ПутинЛьготы
 
 
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