https://ria.ru/20250703/mishutin-2026944903.html

Разработан проект, уравнивающий в льготах матерей-героинь с Героями труда

Разработан проект, уравнивающий в льготах матерей-героинь с Героями труда - РИА Новости, 03.07.2025

Разработан проект, уравнивающий в льготах матерей-героинь с Героями труда

Правительство РФ разработало законопроект, распространяющий социальные гарантии и льготы, предусмотренные для Героев труда России, на женщин, имеющих звание... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T14:52:00+03:00

2025-07-03T14:52:00+03:00

2025-07-03T15:06:00+03:00

общество

михаил мишустин

правительство рф

россия

владимир путин

льготы

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правительство РФ разработало законопроект, распространяющий социальные гарантии и льготы, предусмотренные для Героев труда России, на женщин, имеющих звание "Мать-героиня", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг."Как отмечал президент (РФ Владимир Путин – прим.), вырастить детей – это огромный труд, и надо распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев Труда России, на женщин, имеющих высокое звание "Мать-героиня". Речь идет о тех, кто родил и воспитал десять и более детишек. Чтобы повысить их социальную защиту, правительством разработан соответствующий законопроект", - сообщил Мишустин.Документ, к примеру, предусматривает льготы для матерей-героинь по внеочередному оказанию медицинской помощи, освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг, право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка и первоочередное обеспечение строительными материалами, дополнительные возможности для трудоустройства и бесплатного профессионального обучения или переобучения.Многодетная мать сможет отказаться от льгот, выбрав ежемесячную денежную выплату размером более 72 тысяч рублей. Оформить ее можно будет на портале госуслуг.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, михаил мишустин, правительство рф, россия, владимир путин, льготы