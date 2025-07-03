https://ria.ru/20250703/mishustin-2026945757.html

Мишустин призвал быстрее принять закон о платформенной экономике

Мишустин призвал быстрее принять закон о платформенной экономике - РИА Новости, 03.07.2025

Мишустин призвал быстрее принять закон о платформенной экономике

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости быстрого принятия закона о платформенной экономике, поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко взять РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T14:57:00+03:00

2025-07-03T14:57:00+03:00

2025-07-03T15:14:00+03:00

михаил мишустин

россия

экономика

правительство рф

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости быстрого принятия закона о платформенной экономике, поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко взять эту работу под личный контроль."По поручению президента рассмотрим законопроект о платформенной экономике. Сегодня растет электронная торговля, все больше спрос набирают маркетплейсы, сервисы, которые позволяют в удобном формате заказывать и оплачивать товары, услуги. Важно сформировать прозрачную, эффективную нормативную базу для динамичного развития этого сегмента, и что очень важно - защитить интересы как людей, использующих подобные онлайн-площадки, так и предпринимателей, которые реализуют через эти площадки свою продукцию", - сказал Мишустин на заседании правительства.Он напомнил, что соответствующая законодательная инициатива подготовлена правительством."Дмитрий Юрьевич (Григоренко - ред.), возьмите, пожалуйста, на личный контроль исполнение поручения президента по ускоренному принятию закона о платформенной экономике. Здесь нужно обеспечить координацию с Госдумой по этому вопросу", - добавил он.Мишустин подчеркнул, что у бизнеса будет достаточно времени, чтобы подготовиться к нововведениям, так как вступление закона о платформенной экономике планируется с 1 марта 2027 года."Рассчитываем, что все предлагаемые изменения помогут наладить слаженное взаимодействие маркетплейсов, их партнеров и пользователей, учесть интересы каждого участника и, конечно, станут способствовать развитию российских цифровых платформ и усилению их конкурентоспособности", - подчеркнул премьер-министр.

https://ria.ru/20250623/mishustin-2024904325.html

https://ria.ru/20250703/mishustin-2026902901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

михаил мишустин, россия, экономика, правительство рф