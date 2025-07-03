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Мишустин призвал быстрее принять закон о платформенной экономике - РИА Новости, 03.07.2025
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14:57 03.07.2025 (обновлено: 15:14 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/mishustin-2026945757.html
Мишустин призвал быстрее принять закон о платформенной экономике
Мишустин призвал быстрее принять закон о платформенной экономике - РИА Новости, 03.07.2025
Мишустин призвал быстрее принять закон о платформенной экономике
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости быстрого принятия закона о платформенной экономике, поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко взять РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:57:00+03:00
2025-07-03T15:14:00+03:00
михаил мишустин
россия
экономика
правительство рф
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости быстрого принятия закона о платформенной экономике, поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко взять эту работу под личный контроль."По поручению президента рассмотрим законопроект о платформенной экономике. Сегодня растет электронная торговля, все больше спрос набирают маркетплейсы, сервисы, которые позволяют в удобном формате заказывать и оплачивать товары, услуги. Важно сформировать прозрачную, эффективную нормативную базу для динамичного развития этого сегмента, и что очень важно - защитить интересы как людей, использующих подобные онлайн-площадки, так и предпринимателей, которые реализуют через эти площадки свою продукцию", - сказал Мишустин на заседании правительства.Он напомнил, что соответствующая законодательная инициатива подготовлена правительством."Дмитрий Юрьевич (Григоренко - ред.), возьмите, пожалуйста, на личный контроль исполнение поручения президента по ускоренному принятию закона о платформенной экономике. Здесь нужно обеспечить координацию с Госдумой по этому вопросу", - добавил он.Мишустин подчеркнул, что у бизнеса будет достаточно времени, чтобы подготовиться к нововведениям, так как вступление закона о платформенной экономике планируется с 1 марта 2027 года."Рассчитываем, что все предлагаемые изменения помогут наладить слаженное взаимодействие маркетплейсов, их партнеров и пользователей, учесть интересы каждого участника и, конечно, станут способствовать развитию российских цифровых платформ и усилению их конкурентоспособности", - подчеркнул премьер-министр.
https://ria.ru/20250623/mishustin-2024904325.html
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михаил мишустин, россия, экономика, правительство рф
Михаил Мишустин, Россия, Экономика, Правительство РФ
Мишустин призвал быстрее принять закон о платформенной экономике

Мишустин: закон о платформенной экономике необходимо принять как можно скорее

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 3 июля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 3 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 3 июля 2025
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости быстрого принятия закона о платформенной экономике, поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко взять эту работу под личный контроль.
«
"По поручению президента рассмотрим законопроект о платформенной экономике. Сегодня растет электронная торговля, все больше спрос набирают маркетплейсы, сервисы, которые позволяют в удобном формате заказывать и оплачивать товары, услуги. Важно сформировать прозрачную, эффективную нормативную базу для динамичного развития этого сегмента, и что очень важно - защитить интересы как людей, использующих подобные онлайн-площадки, так и предпринимателей, которые реализуют через эти площадки свою продукцию", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Мишустин поручил ускорить работу над проектом о платформенной экономике
23 июня, 17:40
Он напомнил, что соответствующая законодательная инициатива подготовлена правительством.
"Дмитрий Юрьевич (Григоренко - ред.), возьмите, пожалуйста, на личный контроль исполнение поручения президента по ускоренному принятию закона о платформенной экономике. Здесь нужно обеспечить координацию с Госдумой по этому вопросу", - добавил он.
Мишустин подчеркнул, что у бизнеса будет достаточно времени, чтобы подготовиться к нововведениям, так как вступление закона о платформенной экономике планируется с 1 марта 2027 года.
"Рассчитываем, что все предлагаемые изменения помогут наладить слаженное взаимодействие маркетплейсов, их партнеров и пользователей, учесть интересы каждого участника и, конечно, станут способствовать развитию российских цифровых платформ и усилению их конкурентоспособности", - подчеркнул премьер-министр.
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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Михаил МишустинРоссияЭкономикаПравительство РФ
 
 
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