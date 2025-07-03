https://ria.ru/20250703/mishustin-2026944404.html

Мишустин: кабмин будет создавать условия для роста числа многодетных семей

Мишустин: кабмин будет создавать условия для роста числа многодетных семей - РИА Новости, 03.07.2025

Мишустин: кабмин будет создавать условия для роста числа многодетных семей

Правительство РФ будет создавать условия, чтобы в России становилось больше многодетных семей, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T14:47:00+03:00

2025-07-03T14:47:00+03:00

2025-07-03T15:11:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правительство РФ будет создавать условия, чтобы в России становилось больше многодетных семей, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.На заседании кабмина в четверг Мишустин рассказал о разработке законопроекта, который предусматривает различные социальные гарантии и льготы для российских матерей-героинь."Весь этот комплекс мер - еще одна возможность выразить признательность многодетным за все, что они делают. И продолжим создавать условия, чтобы таких семей в нашей стране было как можно больше", - подчеркнул председатель правительства.

https://ria.ru/20250612/putin--2022487798.html

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общество, россия, михаил мишустин