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Мишустин: кабмин будет создавать условия для роста числа многодетных семей - РИА Новости, 03.07.2025
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14:47 03.07.2025 (обновлено: 15:11 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/mishustin-2026944404.html
Мишустин: кабмин будет создавать условия для роста числа многодетных семей
Мишустин: кабмин будет создавать условия для роста числа многодетных семей - РИА Новости, 03.07.2025
Мишустин: кабмин будет создавать условия для роста числа многодетных семей
Правительство РФ будет создавать условия, чтобы в России становилось больше многодетных семей, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:47:00+03:00
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общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правительство РФ будет создавать условия, чтобы в России становилось больше многодетных семей, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.На заседании кабмина в четверг Мишустин рассказал о разработке законопроекта, который предусматривает различные социальные гарантии и льготы для российских матерей-героинь."Весь этот комплекс мер - еще одна возможность выразить признательность многодетным за все, что они делают. И продолжим создавать условия, чтобы таких семей в нашей стране было как можно больше", - подчеркнул председатель правительства.
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин: кабмин будет создавать условия для роста числа многодетных семей

Мишустин: в России создадут условия для роста количества многодетных семей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правительство РФ будет создавать условия, чтобы в России становилось больше многодетных семей, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.
На заседании кабмина в четверг Мишустин рассказал о разработке законопроекта, который предусматривает различные социальные гарантии и льготы для российских матерей-героинь.
"Весь этот комплекс мер - еще одна возможность выразить признательность многодетным за все, что они делают. И продолжим создавать условия, чтобы таких семей в нашей стране было как можно больше", - подчеркнул председатель правительства.
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