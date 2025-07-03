https://ria.ru/20250703/mishustin-2026902901.html

Мишустин поручил разработать методику импортозамещения IT-решений

Мишустин поручил разработать методику импортозамещения IT-решений - РИА Новости, 03.07.2025

Мишустин поручил разработать методику импортозамещения IT-решений

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры и Минпромторгу разработать методику формирования приоритетных направлений замещения зарубежных решений на... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T11:56:00+03:00

2025-07-03T11:56:00+03:00

2025-07-03T11:56:00+03:00

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры и Минпромторгу разработать методику формирования приоритетных направлений замещения зарубежных решений на отечественные аналоги для каждой отрасли, следует из поручений кабмина. "Минцифры и Минпромторгу вместе с Российским фондом развития информационных технологий предстоит разработать методику по формированию приоритетных направлений замещения зарубежных отраслевых решений на российские аналоги для каждой отрасли. Она должна быть представлена на утверждение в президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию", - говорится в сообщении кабмина, содержащем поручения по итогам X конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Кроме того, совместно с индустриальными центрами компетенций (ИЦК) они должны подготовить предложения по значимым объектам критической информационной инфраструктуры для приоритетного импортозамещения софта на указанных объектах. Далее на основании утвержденной методики, следует из поручений, отраслевые комитеты по замещению зарубежных цифровых решений сформируют и представят в Минцифры утвержденные профильными министерствами IT-ландшафты. В рамках них в каждой из отраслей должны быть определены типовые объекты критической информационной инфраструктуры и сроки их перехода на отечественное программное обеспечение (ПО). В процессе этой работы ответственным министерствам предстоит сформулировать общее правило проведения замены зарубежного специфического оборудования со встроенным на российские решения. Уточняется, что такая работа будет проводиться только после вывода оборудования из эксплуатации или полной амортизации. Минпромторг и Минцифры также проработают подходы к формированию отраслевых моделей данных и стандартов обмена ими в целях запуска единой платформы для доступа разработчиков ко всем дата-сетам промышленной информации. Ведомства определят условия доступа разработчиков к этим данным.

https://ria.ru/20250603/soft-2020614133.html

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экономика, технологии, россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)