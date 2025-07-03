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Мишустин поручил подготовить предложения по льготам для IT-компаний - РИА Новости, 03.07.2025
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11:17 03.07.2025 (обновлено: 11:29 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/mishustin--2026893785.html
Мишустин поручил подготовить предложения по льготам для IT-компаний
Мишустин поручил подготовить предложения по льготам для IT-компаний - РИА Новости, 03.07.2025
Мишустин поручил подготовить предложения по льготам для IT-компаний
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры и Минфину до конца третьего квартала подготовить предложения по налоговым льготам для IT-компаний с... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T11:17:00+03:00
2025-07-03T11:29:00+03:00
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
экономика
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры и Минфину до конца третьего квартала подготовить предложения по налоговым льготам для IT-компаний с госучастием, следует из поручений кабмина."Для организаций, инвестирующих собственные средства в доработку и пилотное внедрение отраслевых решений, в ближайшее время будут подготовлены предложения по мерам налогового стимулирования для компенсации части понесенных затрат", - говорится в сообщении."Минфину и Минцифры поручено до конца III квартала подготовить предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс и порядок аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, предусмотрев для ИТ-компаний, в которых доля прямого или косвенного участия Российской Федерации превышает 50%, возможность воспользоваться профильными налоговыми льготами при соответствии определенным условиям", - добавляется там же.
https://ria.ru/20250620/putin-2024273753.html
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михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), россия, экономика
Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия, Экономика
Мишустин поручил подготовить предложения по льготам для IT-компаний

Мишустин поручил подготовить предложения по налоговым льготам для IT-компаний

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры и Минфину до конца третьего квартала подготовить предложения по налоговым льготам для IT-компаний с госучастием, следует из поручений кабмина.
"Для организаций, инвестирующих собственные средства в доработку и пилотное внедрение отраслевых решений, в ближайшее время будут подготовлены предложения по мерам налогового стимулирования для компенсации части понесенных затрат", - говорится в сообщении.
"Минфину и Минцифры поручено до конца III квартала подготовить предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс и порядок аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, предусмотрев для ИТ-компаний, в которых доля прямого или косвенного участия Российской Федерации превышает 50%, возможность воспользоваться профильными налоговыми льготами при соответствии определенным условиям", - добавляется там же.
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Михаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)РоссияЭкономика
 
 
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